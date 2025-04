Il sacrificio della ragazza partigiana. Iris Versari vive nella Storia e Veltroni ne resta incantato

Grazie al romanzo storico ‘Iris, la libertà’ di Walter Veltroni, da pochi giorni nelle librerie d’Italia per Rizzoli, la partigiana Iris Versari diventa a pieno titolo personaggio nazionale della storia e della letteratura italiana.

Il volume si legge tutto d’un fiato, per lo stile elegante e scorrevole, per la storia affascinante e sempre fresca, per i contenuti che riguardano la storia della Liberazione dell’Italia ma anche della liberazione della donna.

Verrà presentato domani alle 21 nel Salone Comunale di Forlì, alla presenza dell’autore in dialogo con lo storico e giornalista Mario Proli. La serata è organizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori-Mega Forlì, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Forlì (info e collegamento www.comune.forli.fc.it).

Nata a San Benedetto in Alpe l’12 dicembre 1922 in una famiglia patriarcale e contadina di 16 persone, Iris Versari ha appena ventuno anni quando dalla sua casa vicina a Tredozio si arruola nella banda del leggendario faentino e coetaneo Silvio Corbari. Unica donna della banda, dagli altri partigiani è vista come la donna del capo.

Con Silvio, infatti, intreccia un’intensa relazione, che rende indelebili i momenti trascorsi insieme. Fino al 18 agosto 1944, in cui Iris si toglie la vita, sparandosi per consentire ai compagni Silvio Corbari, Arturo Spazzoli e Adriano Casadei di sfuggire alla milizia di nazifascista che in centinaia avevano assaltato il rifugio a Ca’ Cornio (sulle montagna fra Tredozio e Modigliana). Nonostante il suo sacrificio, Corbari e gli altri furono catturati e impiccati sotto le logge di Castrocaro. Il giorno successivo, i loro corpi, con quello di Iris, vennero esposti appesi ai lampioni di piazza Saffi a Forlì.

Il libro di Veltroni ha numerosi pregi. Riassume con abilità di scrittore e padronanza di stile tutti gli scritti, documenti, libri e film usciti finora sulla partigiana romagnola, compresa la più completa biografia scientifica finora pubblicata ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’ dell’insegnante di Faenza Sandra Bellini, nativa di Modigliana (Il Ponte Vecchio, 2022), testo che Veltroni ha scoperto nella libreria Mondadori della nostra città, durante la presentazione di un suo libro due anni fa, e da cui è partito.

L’autore conosce a fondo perfino i due poderosi volumi di documenti, interviste e testimonianze (1.152 pagine) raccolti dal tredoziese Luigi Cesare Bonfante ‘La guerra nelle mie valli’ (Tipografia Valgimigli, Faenza 2006). Ricostruisce la sorprendente e profonda formazione culturale, umana e perfino politica di questa giovanissima ragazza contadina, ma per alcuni anni a servizio in varie famiglie benestanti a Rocca San Casciano (in casa del notaio Versari e poi Dotti), a Forlì (in casa di Pino Romualdi, poi esponente Msi), a Firenze (in casa del regista Mario Soldati che le aveva proposto di entrare nel mondo del cinema) e a Faenza (in casa Archi).

Questo è anche il periodo che ci ha lasciato diverse e belle sue foto. L’autore ricostruisce anche tutte le situazioni più problematiche o contraddittorie della partigiana e della donna, porgendole al lettore con delicata chiarezza perché possa scegliere dove sta la verità.

Da fine intellettuale e navigato politico, Veltroni affronta anche le complesse cause delle ideologie che hanno portato alla seconda guerra mondiale, senza sfuggire al dramma della guerra civile che dovettero affrontare gli italiani e i partigiani dal 1943 al 25 aprile 1945. Infine, per l’autore Iris "non voleva fare solo la partigiana, ma voleva essere una donna partigiana".