Il saluto della food blogger Benedetta ai volontari di Protezione civile

Nel pomeriggio di lunedì scorso, nella sede dell’associazione di volontariato protezione civile ‘Il Molino’ a Fratta Terme, la famosa food blogger Benedetta Rossi – una delle più famose influencer d’Italia in ambito culinario – ha regalato un pomeriggio di spensieratezza a bambine, bambini, famiglie ma soprattutto ai volontari, protagonisti nell’emergenza dell’alluvione dello scorso maggio.

Benedetta ha passato un paio d’ore a fare foto, firmare i suoi libri di ricette, chiacchierare, ma, soprattutto, intrattenendo i bimbi presenti preparando con loro la merenda. La blogger, in compagnia del fedelissimo marito Marco, partner anche nella gestione dell’impresa, ha voluto portare solidarietà ai cittadini di Bertinoro, colpito dall’alluvione, incontrando i volontari della Protezione civile e le famiglie di Fratta per trascorrere una giornata assieme in allegria.

"Ad un mese dall’alluvione, passare un bel pomeriggio di sole e spensieratezza è un segno di ripartenza – ha affermato la sindaca, Gessica Allegni, salutando la blogger e i volontari presenti –. Ringrazio Benedetta per averci fatto sentire la sua vicinanza. Ringrazio anche i volontari e le volontarie che nei giorni terribili dell’alluvione sono intervenuti tempestivamente e hanno fatto la differenza. In particolare, mi riferisco ai volontari dell’associazione Il Molino, ma anche alla Croce Rossa e al gruppo Scout di Bertinoro. Nel territorio comunale, abbiamo ancora tante situazioni critiche, circa 10 frane profonde e oltre 70 smottamenti di diversa entità. Ci auguriamo che arrivino presto risorse dal Governo e anche che venga nominato il Commissario. Perché non è davvero pensabile – conclude il primo cittadino – che i Comuni e i cittadini da soli possano fare fronte a disastri come quelli che si sono determinati".

ma.bo.