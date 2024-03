Il saluto romano è ancora un reato penale?. Cinque imputati, ma per ora è tutto rinviato

Il saluto romano è ancora un reato? Per la prima volta dalla sentenza delle sezioni riunite della Cassazione del 19 gennaio scorso, un raduno di nostalgici a Predappio (quello del 26 luglio 2020, per il compleanno del duce) finisce davanti a un tribunale (cinque imputati, tra cui una donna, tutti di fuori regione, accusati della violazione della legge Mancino del 1993). E il tribunale è quello di Forlì, ovviamente, competente per territorio.

Per ora però il giudice Ramona Bizzarri decide di attendere. Cosa? Che la procura riformuli il capo d’imputazione. E questo perché la pronuncia degli Ermellini romani del mese scorso, in base al semplice dispositivo, indirizza il diritto a trattare ogni "fatto reato relativo a manifestazioni che rievocano il fascismo all’interno del perimetro dalla legge Scelba del 1952"; ma come detto il fatto reato contestato in questo processo fa riferimento alla legge Mancino sul "pericolo di ordine pubblico o sulla presenza di incitamenti alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali o etnici o religiosi".

Il pm d’udienza, Daniela Pesaresi, essendo un onorario e non un togato, deve ora trasmettere la richiesta alla procura per l’eventuale riformulazione del reato contestato. Se ne riparlerà l’11 aprile. Decisione che comunque soddisfa la difesa degli imputati, l’avvocato Francesco Minutillo. Che nonostante si sia visto rigettare dal giudice Bizzarri le sue eccezioni sia sulla nullità del capo d’imputazione sia sulla incostituzionalità della legge Mancino, adesso aspetta fiducioso che la procura si ripresenti nell’agone giudiziario col nuovo capo d’imputazione, riferito alle legge Scelba. La quale prevede pene anche dure per chi compie "manifestazioni che integrino il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista". Ma le prime letture degli esperti del diritto sostengono che, di fatto, il saluto romano o altre ritualità meramente commemorative non integrino questo pericolo.

Occhio però: perché le motivazioni della pronuncia della Cassazione arriveranno solo a fine marzo. E lì si capirà se, effettivamente, il saluto romano possa essere trattato solo alla luce della legge Scelba o se invece possa continuare a venir letto anche come violazione della legge Mancino. L’avvocato Minutillo però è già certo (allineandosi ai parametri interpretativi della maggioranza degli addetti ai lavori del diritto): "Se la procura riqualifica il reato contestato sotto la lente della legge Scelba, nel caso specifico degli episodi in esame, quelli del 26 luglio 2020, non si può che andare verso una assoluzione, perché in quel caso non c’è nessun pericolo concreto della ricostituzione del partito fascista".

Detto ciò, ieri il processo ha avuto un primo atto, con la deposizione testimoniale del dirigente della Digos di Forlì, Enrico Gardini. Che in sostanza ha chiarito d’essersi trattato di un "raduno come tanti se ne sono fatti, statico senza processione, perché in tempo di covid, e non erano presenti vessilli discriminatori o razziali".

Maurizio Burnacci