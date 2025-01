Il San Marino prova a fermare il Tau, terzo. Promozione, la Fratta insegue il primato

La serie B torna in campo domenica prossima. Si gioca invece la C (in campo tra ieri e domani) e le categorie inferiori fino alla Promozione.

Serie C, girone B (21ª giornata): Spal-Perugia (ore 12.30); Legnago Salus-Campobasso, Torres-Pescara (ore 15); Carpi-Milan U23 (ore 17.30). Domani (ore 15): Arezzo-Vis Pesaro, Entella-Rimini, Pianese-Ascoli, Ternana-Pontendera (ore 17.30). Ieri: Gubbio-Lucchese, Pineto-Sestri Levante. Classifica: Pescara, Ternana, Entella 41; Torres 36; Vis Pesaro, Arezzo 35; Rimini 29; Pianese, Carpi, Pineto, Ascoli, Campobasso 25; Perugia 23; Gubbio 22; Pontedera 20; Spal, Lucchese 19; Sestri Levante, Milan U23 16; Legnago Salus 13.

Serie D, girone D (18ª giornata, ore 14.30): Imolese-Corticella, Piacenza-Cittadella Vis Modena, Pistoiese-Fiorenzuola, Prato-Ravenna, Sammaurese-Forlì, San Marino-Tau Altopascio, Sasso Marconi-Progresso, Tuttocuoio-Lentigione, United Riccione-Zenith Prato. Classifica: Forlì 39; Ravenna 38; Tau 36; Lentigione 32; Pistoiese 31; Imolese 29; Tuttocuoio 27; Prato 22; Cittadella Vis Modena 21; Sasso Marconi 20; Progresso, United Riccione, Piacenza 18; Corticella 17; Zenith Prato 16; San Marino 15; Fiorenzuola, Sammaurese 12.

Eccellenza, girone B (18ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Massa Lombarda (Stadio Bonarelli sintetico, Granarolo dell’Emilia, ore 17.30), Faenza-Gambettola, Osteria Grande-Mezzolara, Russi-Medicina Fossatone, Sant’Agostino-Reno, Sampierana-Pietracuta, Sanpaimola-Fcr Forlì, SolaroloVis Novafeltria, Tropical Coriano-Granamica (Stadio Brigo, sintetico, Morciano). Classifica: Tropical Coriano 39; Castenaso 34; Pietracuta, Mezzolara 31; Sampierana 30; Fcr Forlì, Osteria Grande, Gambettola 24; Sanpaimola, Sant’Agostino 22; Medicina Fossatone 21; Reno 20; Solarolo 19; Russi 18; Massa Lombarda 16; Granamica 13; Vis Novafeltria 12; Faenza 10.

Promozione, girone D (18ª giornata, ore 14.30): Bakia Cesenatico-Young Santarcangelo, Forlimpopoli-Stella, Civitella-Verucchio, Diegaro-Misano (sintetico1, Martorano di Cesena), Edelweiss-Classe, Frugesport-Cervia United, Riccione-Sparta Castelbolognese (sintetico, San Giovanni in Marignano), San Pietro in Vincoli-Fratta Terme, Savignanese-Bellariva Virtus (stadio Capanni, sintetico2, Savignano sul Rubicone). Classifica: Young Santarcangelo 39; Fratta Terme, Misano 38; Bakia, Riccione 33; Cervia United 28; Classe, Diegaro 27; San Pietro in Vincoli 24; Civitella 23; Verucchio, Savignanese 19; Stella 18; Sparta Castelbolognese, Forlimpopoli 16; Bellariva Virtus, Edelweiss 10; Frugesport 9.