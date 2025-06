Il Sangiovese della cantina Celli vince il primo premio a Los Angeles

Il Sangiovese Superiore ‘Le Grillaie’ della Cantina Celli di Bertinoro si è aggiudicato la medaglia d’oro al concorso internazionale ‘Los Angeles Wine Competition’. Un risultato che è arrivato in ‘contumacia’, infatti, a portare nella città della West Coast americana i campioni del vino bertinorese per poter partecipare al concorso è stato lo storico distributore d’oltreoceano, Franco Marchesi.

A svelare il tutto, portando con sé anche l’attestato, è stato lo stesso Marchesi qualche giorno fa durante la visita a Bertinoro del gruppo di clienti americani guidati dallo stesso Marchesi. Complice l’amicizia che lega Franco e Mauro Sirri, titolare della Cantina Celli, da trent’anni, il distributore aveva inviato in gran segreto i campioni di Le Grillaie Sangiovese Superiore Romagna Doc al concorso internazionale ricevendo poi la medaglia d’oro.

"Da sempre Le Grillaie è uno dei nostri best seller, in Italia e all’estero – commenta Mauro Sirri –, grazie alla sua grande bevibilità e la sua capacità di abbinarsi a molte pietanze, dalla piadina romagnola ai piatti internazionali. Questo premio americano è stata una bellissima sorpresa, rivela che anche i palati dei giudici americani hanno amato il Sangiovese nato in Romagna e gli hanno attribuito grande pregio".

