Il Santarelli prende vita: "Lì un museo del ’900. Lo curerà Roberto Balzani"

Quando si erano gettate le basi della riqualificazione dell’ex asilo Santarelli si era parlato della possibilità di realizzarvi un museo del Novecento. Le cose, poi, sono cambiate: la biblioteca universitaria Ruffilli chiuderà per restauri e, per tutta la durata dei lavori, si trasferirà proprio negli spazi dell’ex Santarelli; quest’ultimo, nel suo piano interrato, accoglierà anche parte dei volumi della biblioteca Saffi, la cui porzione più cospicua verrà spostata a palazzo Romagnoli, mentre entreranno nel vivo i lavori su palazzo del Merenda. Un risiko complesso che, almeno in via temporanea, cambierà drasticamente la geografia culturale cittadina e che ha finito per mettere in pausa l’idea del museo.

Ieri mattina però (durante il convegno incentrato sulla digitalizzazione degli archivi forlivesi che si è tenuto proprio all’ex Santarelli) ecco che i riflettori sono tornati ad accendersi sul museo del Novecento e questa volta con una concretezza in più. "Abbiamo chiesto al professor Roberto Balzani di occuparsene – spiega l’assessore alla cultura Valerio Melandri – e lui ha accettato senza pensarci un attimo. Non potevamo chiedere di meglio". Per ora il museo conviverà con la biblioteca universitaria, ma presto le prime basi del progetto verranno gettate, con la prospettiva di un ulteriore sviluppo futuro, quando la ‘Ruffilli’ tornerà in via Laziosi.

"Lo faccio molto volentieri – le parole dello storico Roberto Balzani, sindaco di Forlì dal 2009 al 2014 – e a titolo completamente gratuito, nella volontà di continuare a dare un contributo alla cultura della mia città". Balzani ha già qualche idea: "Nella realizzazione di un museo simile – spiega – sono diverse le strade che si potrebbero seguire, ma senz’altro è da evitare quella del memoriale. Vorrei, invece, che all’ex Santarelli si concretizzasse una modalità di comunicazione che inviti alla riflessione, un po’ sul modello del museo del Novecento di Mestre dove si trova un bellissimo centro di interpretazione in cui sono esposti pochissimi oggetti, ma molte infografiche e una buona dose di multimedialità".

I tempi non sono ancora prevedibili. "Per ora il museo sarà in convivenza con la biblioteca – conclude Balzani –, quindi sarà imprescindibile un confronto con la parola scritta. Vorrei, in sostanza, che prendesse vita un lavoro sulla memoria che potrà fornire una lettura complessa della storia cittadina".

Sofia Nardi