Il secolo di Predappio. L’eredità scomoda della città del Duce

PREDAPPIO (Forlì-Cesena)

"Sommo statista" dall’"intelletto d’amore", nel cui nome veniva apposta una targa ad "eterna memoria". Anche se in realtà l’epigrafie non sarebbe durata nemmeno un anno. Così Dovìa – anzi Predappio – si rivolgeva a Benito Mussolini esattamente cent’anni fa, il 30 agosto 1925. Alla cerimonia c’erano la moglie Rachele, la sorella Edvige e tre pezzi da novanta del fascismo (Roberto Farinacci, Dino Grandi e Italo Balbo) nel giorno in cui veniva idealmente (ri)fondato il paese. In assenza, però, del duce stesso. Che non avrebbe gradito quelle parole.

In questa storia di un secolo fa ci sono tutte le contraddizioni di oggi: la memoria ingombrante ma anche la possibilità di fingere di ignorarla, un’eredità scomoda in cui è difficile distinguere vero e falso. Perfino i nomi: fino al 1925, Predappio era un borgo appenninico attorno a un’antica rocca (oggi Predappio Alta). E Dovìa era una piccola frazione lungo la strada tra Forlì e la Toscana. Lì era nato Benito nel luglio 1883: la casa era anche officina del padre Alessandro, fabbro. Solo successivamente sarebbe stata donata a Mussolini. Con il futuro duce ancora in fasce, la famiglia si trasferì a palazzo Varano, che all’epoca era la scuola (oggi municipio): la madre Rosa era insegnante e aveva un appartamento nello stesso edificio.

All’età di 42 anni, quando l’Italia era ormai scivolata nella dittatura, Mussolini decise di trasformare quel contesto povero e rurale: Dovìa diventò Predappio Nuova (oggi semplicemente Predappio). ‘Conquistò’ il vicino comune di Fiumana, il cui sindaco aveva compiuto uno sgarbo nei suoi confronti: era andato a giocare a bocce pur di non incontrarlo. Da allora, Fiumana è una frazione di Predappio. Soprattutto, in una mattina di fine estate Mussolini fece inaugurare un ponte e porre simbolicamente due prime pietre: le case popolari e la chiesa di Santa Rosa (stesso nome della mamma).

Oggi, appunto, Predappio ha lo stile architettonico del Ventennio. E ci sono, sì, anche i negozi con i gadget mussoliniani. Ma il Comune ha scelto di ricordare la ricorrenza all’insegna del rigore storico, con una visita guidata dedicata ai palazzi dell’epoca, insieme a Ulisse Tramonti, già docente di Architettura all’università di Firenze, presidente di Atrium, l’associazione che raduna – e studia – le città toccate da regimi totalitari.

Sì, perché Predappio si può studiare come un libro di storia. O un set cinematografico: non a caso il 30 agosto 1925 l’istituto Luce realizzò un filmato (muto), primo di una lunga serie. Una propaganda fatta di mattoni e celluloide. Difficile da gestire: come la Casa del Fascio, che è lontana dal diventare il museo del Novecento di cui si era parlato. Del resto perfino Mussolini si trovò spiazzato: fece rimuovere la targa commemorativa e addirittura demolire una sorta di arco di trionfo sulla strada che da piazza Garibaldi saliva alla sua casa natale. Voleva più sobrietà.