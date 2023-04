Il ‘segno’ della Malandri fra il cinema e la natura

E’ allestita alla Galleria Manoni (corso Garibaldi 55a), fino a sabato prossimo, una mostra della pittrice forlivese Miria Malandri, esposizione di notevole rilievo sia per l’alta qualità esecutiva sia per la forza comunicativa dei temi e delle immagini rappresentate. Fin dall’inizio del suo percorso artistico Miria Malandri non ha mai abbandonato lo stile figurativo, attraverso cui rappresenta frammenti di vita, nature morte, immagini dalla sua infanzia, ritratti di personaggi e scene tratte dai film. L’amore per il cinema è stato il fulcro su cui impostare ambientazioni e figure: le sue interpretazioni cinematografiche non sono rivolte semplicemente a riprodurre una scena, ma attraverso il raffinato filtro cromatico e il potente taglio dell’immagine conducono lo spettatore in un mondo pieno di emozioni.

Nella mostra attuale, dal titolo ‘Segni d’arte tra cinema e natura’, ciò che affascina l’osservatore non è solo la preziosa soluzione estetica, ma anche la composizione intrigante degli oggetti che compongono l’opera. Sono oggetti che hanno una voce, che suggeriscono un vissuto, che diventano il fondamento di ricordi. Un fermo immagine che induce a pensare e che apre la mente verso un’altra dimensione o interpretazione.

"Le forme materiali – scrive Alessandra Righini nel depliant della mostra – non sono che foreste di simboli che ci osservano con sguardi familiari: a noi il compito di lasciarci meravigliare da queste apparizioni, da questo possibile gioco di rimandi, capace di illuminare, come direbbe Walter Benjamin, una profonda e interiore costellazione di senso". Le opere di Miria Malandri sono enigmatiche e percorrono un viaggio sospeso fra la concreta visione della realtà e il surreale rimando del sogno.

Rosanna Ricci