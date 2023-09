Il segretario Bussandri: "Alziamo i toni della protesta"

La Cgil è pronta ad "alzare il livello della mobilitazione" e ad andare a Roma per "protestare sotto i palazzi del potere" contro il Governo per i risarcimenti post-alluvione. Ad annunciarlo è stato Massimo Bussandri, segretario generale della Cgil Emilia-Romagna durante la festa provinciale venerdì del sindacato a Forlì, insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Nel vedere "le poche risposte date dal Governo" dopo l’alluvione di maggio in Romagna, il dirigente della Cgil ha affermato: "Mancano ancora quattro miliardi di euro e ad oggi non sappiamo ancora che fine ha fatto quel miliardo non utilizzato per ammortizzatori sociali e sostegno all’export". I territori romagnoli colpiti contribuiscono al Fisco "per 17,5 miliardi di euro all’anno. Quindi ogni euro che arriva come risarcimento è un investimento sul futuro del Paese", ha concluso Bussandri.