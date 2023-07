"Il segreto? Avere tanta determinazione"

Matilde Matteucci, si è diplomata con il massimo dei voti all’Istituto ’Marconi’ indirizzo Chimica.

Matilde, perché hai scelto l’indirizzo di Chimica?

"Ho sempre pensato che la chimica fosse tutta attorno a noi e quindi che fosse lo strumento più adatto per studiare nel dettaglio il mondo che ci circonda". Un percorso, quindi, per te stimolante?

"Sono sempre stata motivata allo studio e coinvolta nelle lezioni da parte dei professori con i quali ho costruito uno splendido rapporto. Sono convinta che aver avuto un buon ambiente scolastico, anche per quanto riguarda le amicizie nate con i compagni, abbia influenzato positivamente il mio percorso".

Per raggiungere il massimo dei voti, non sarà mancato di certo un grande impegno da parte tua?

"Penso che il ‘segreto’ per arrivare a certi risultati sia tanta determinazione e passione per le materie studiate. Ho avuto anch’io i miei alti e bassi, non sempre è facile conciliare la vita privata con un buon rendimento scolastico, per questo ho imparato che non bisogna buttarsi giù alla prima difficoltà".

Quale giudizio ti senti di dare su questo istituto?

"Ciò che ho apprezzato è il fatto che prepara anche al mondo del lavoro, sia grazie alle numerose ore di laboratorio settimanali in cui viene notevolmente migliorata l’attività manuale dello studente, sia grazie alla possibilità di svolgere le ore di alternanza scuola-lavoro, in un’azienda del territorio".

E per il futuro, quali i tuoi progetti?

"L’anno prossimo vorrei entrare a frequentare a facoltà di biotecnologie perché vorrei approfondire materie come matematica, chimica e biologia, ma anche studiarne di nuove, come genetica e anatomia".