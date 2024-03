’Il seme magico’, domani al Dragoni spettacolo per famiglie

La rassegna ’A Teatro in Famiglia’ del Dragoni di Meldola prosegue domani alle 21 con la produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri ’Il seme magico’, uno spettacolo della compagnia Teatro Perdavvero, scritto da Marco Cantori che ne è anche interprete principale. Lo spettacolo trae spunto da una leggenda che la compagnia Teatro Perdavvero ha deciso di tradurre per il palcoscenico perché è un inno alla sincerità e all’onestà. La rappresentazione di avvale delle tecniche della narrazione con musica e canzoni eseguite dal vivo, teatro fisico e di figura.

"C’era una volta, nella lontana Cina – si legge nella scheda della regia – un vecchio imperatore che non sapeva a chi lasciare il trono perché non aveva eredi. Decise allora di dare un semino ad ogni bambino dell’impero: ‘il bambino che, dopo aver coltivato il suo semino, porterà il fiore più bello, diventerà il nuovo imperatore’. Li era un bambino che viveva in un paesino di campagna, bravissimo a coltivare i fiori. Così anche lui partecipò al concorso ma, quando venne il momento di mostrare il suo fiore all’imperatore, Li si ritrovò con un vaso ancora vuoto, mentre gli altri bambini si presentarono con dei fiori fantastici…".

Per gli spettacoli della rassegna è attiva l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, Luisin 2.0, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo teatrale con soli 12 euro. Info: 0543.26355.

o.b.