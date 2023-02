Il senso della fotografia con Andrea Bentancini

Il Foto cine club di Forlì presso il Bar Ca’ Ossi di via Don Minzoni 35 propone alle 21,15 la serata ’Truth and lies - la realtà in fotografia’ con Andrea Bentancini che spiega: "Presenterò alcuni miei portfolio fotografici reportagestorytelling. Parlerò della mia idea di fotografia e di come sia sempre più necessario allontanarsi dall’obiettivo della macchina fotografica e considerare il contesto nel quale si sta scattando, per ritornare alla vera funzione di una fotografia. Porterò anche alcuni scatti di grandi fotografi per parlare della realtà e della verità, e di come non esistano in fotografia". Ingresso libero.