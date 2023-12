Il Sicomoro, rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione

L’associazione culturale Il Sicomoro, di cui l’onomima compagnia teatrale amatoriale è parte fondamentale, ha rinnovato il consiglio direttivo per i prossimi tre anni. Il nuovo consiglio è composto da Azzurra Bernabei, Sandro Foschi (amministratore), Elena Giorgini, Laura Tedaldi, Lucia Tedaldi (segretaria), Fabio Toni e Paolo Vallicelli. L’associazione, senza scopo di lucro, promuove iniziative culturali e di spettacolo con finalità formative e sociali, organizza mostre, convegni e manifestazioni.

"L’obiettivo – afferma Vallicelli, – è quello di riprendere da ciò che abbiamo ottenuto negli anni prima della pandemia. È stato un momento di emergenza in cui i nostri soci hanno dimostrato di avere una vera passione per la nostra associazione e ora che siamo tornati a una situazione di normalità dobbiamo lavorare per vedere attuati i vari progetti pensati negli ultimi anni, confermando la compattezza di un gruppo che lavora bene e con il quale si lavora bene".

Il rinnovo del consiglio vuole anche tornare a valorizzare ancora di più la collaborazione con Azione Cattolica Diocesana, da cui l’associazione prese forma più di dieci anni fa, e con l’associazione FO_Emozioni, di cui il Sicomoro è co-fondatore.

a.ma.