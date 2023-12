Il sindaco Canali: "Progetto irrealizzabile e campato in aria anche per i vincoli"

Sindaco Roberto Canali, ha visto il docufilm su Rai 3 nella trasmissione The Mayor nella notte del 28 dicembre?

"Sì e faccio una premessa: complimenti a Giorgio Frassineti per essere riuscito a diventare protagonista di un docufilm, una cosa bella per lui, che però non ha detto nulla di nuovo per Predappio".

In che senso?

"Ha messo in evidenza i negozi di gadget mussoliniani e tre sfilate nostalgiche che si svolgono ogni anno. Ha parlato per la gente di fuori, facendo vedere che a Predappio ci sono tutte cose brutte, tranne lui. Ha ripetuto lo stereotipo, secondo il quale Predappio è uguale a negozi di gadget e alle tre sfilate dei nostalgici ovvero i tre giorni peggiori dell’anno".

Questi due aspetti non sono realtà esistenti?

"Sì, il sindaco però non deve mettere la testa sotto la sabbia, ma neppure mettere troppo in evidenza il peggio del proprio ambito territoriale".

Cosa risponde a Frassineti che critica una mostra su Donna Rachele, moglie del duce, a Casa Natale Mussolini poco dopo la sua vittoria come sindaco?

"Si trattava di una mostra su una figura storica del territorio, senza alcuna esaltazione, come dimostrò il fatto che non ci furono polemiche".

Secondo il suo predecessore però in quell’occasione avete ‘sdoganato’ Angela Di Marcello, diventata ora l’organizzatrice delle tre sfilate mussoliniane e vicinissima alla famiglia Mussolini, consegnandole le chiavi di un appuntamento culturale.

"Angela, che allora gestiva un negozio di libri, ci propose la mostra e abbiamo collaborato".

Nel docufilm si ricorda come la sua giunta comunale abbia negato il primo anno i contributi agli studenti per i viaggi della memoria ad Auschwitz. Che ne dice?

"Quell’anno abbiamo interrotto la collaborazione con un’associazione, di cui non condividevamo le finalità. Ma poi abbiamo investito più soldi dell’amministrazione precedente, fino a 350 euro per ogni studente. E siamo ben contenti che i giovani facciano questi viaggi, compresi quelli che fanno visitare le foibe".

Veniamo al progetto del recupero dell’ex Casa del Fascio, da trasformare in Esposizione permanente del fascismo o Museo sulle dittature del primo Novecento. Perché la sua amministrazione non lo condivide?

"Perché è un progetto divisivo, cioè non condiviso da tutte le forze politiche e perché è campato per aria, disegnato sulle nuvole".

Cioè?

"Il progetto prevedeva un cambio radicale dell’immobile dal punto di vista delle strutture, cosa che la Soprintendenza non permette. Frassineti l’aveva progettato per la trama di un film, come alla fine è diventato".

Ma allora la sua amministrazione che cosa vuol fare dell’ex Casa del Fascio?

"Intanto dobbiamo recuperare l’immobile, anche se i lavori dovevano partire a settembre e non sono iniziati a causa della ditta che ha vinto l’appalto".

Hanno ragione quelli, fra cui Frassineti nel docufilm, che dicono che voi volete affossare il progetto?

"Non sono io ad affossare il progetto, ma chi ha progettato qualcosa di irrealizzabile dal punto di vista strutturale, come ho già dimostrato".

Un giudizio conclusivo sul docufilm?

"Il film vorrebbe dimostrare che ci sono i buoni e i cattivi, i bravi e i somari, senza alcun contraddittorio, come avveniva proprio nel Ventennio, dove ai somari non è stata data la parola per ragliare".