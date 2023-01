Il sindaco corteggia il Terzo Polo La frenata: "Molte cose ci dividono"

di Stefano Baudino

Luca Ferrini, coordinatore del Terzo Polo di Forlì-Cesena, come risponde all’apertura al dialogo formulata nei vostri confronti dal sindaco Zattini?

"Zattini dice una cosa giusta quando afferma che parlare di alleanze è prematuro. Noi saremo sempre aperti a valutare idee di dialogo sui programmi, ma al momento ci sono fattori che rendono difficile un’apertura da parte nostra".

Quali?

"In primis il fatto che, dopo le elezioni nazionali, abbiamo visto un atteggiamento volto a rinforzare nella maggioranza il peso della destra, con un assessorato a Fratelli d’Italia e un altro a una sua ex. Questo è un tema su cui dobbiamo confrontarci molto attentamente. La seconda valutazione che faccio è che, se davvero vuole inaugurare un dialogo, Zattini non può dichiarare che si porrà ’in piena continuità con ciò che è stato’. Se queste sono le premesse, trovo molto difficile che il Terzo Polo ne possa prendere atto. Se un domani invece si parlasse di ‘discontinuità’, nella cornice di un dialogo che proponiamo a entità politiche diverse, dialogheremo anche con Zattini".

Quindi, in questo momento, vi state confrontando con entrambi gli schieramenti?

"Partiamo, in realtà, da un altro presupposto. Noi siamo convinti che quel 10-15% ottenuto alle ultime votazioni nelle due grandi città sarà determinante alle prossime elezioni a Forlì. Non siamo noi che dobbiamo andare a casa altrui ma, al contrario, vogliamo costituire il perno del ragionamento per il futuro".

Come, nel concreto?

"Noi valuteremo alcuni contenuti centrali, 10-15 proposte importanti per Forlì. Ci concentreremo, tra le altre cose, su infrastrutture e investimenti per favorire la ricettività turistica, nonché su questioni irrisolte come il destino dell’Eridania, il futuro della Rocca di Ravaldino e gli interventi necessari per la Fiera. Le proporremo alla città e le altre forze politiche dovranno capire che senza il Terzo Polo, che numericamente ha un impatto molto importante, non potranno vincere. Noi diventiamo determinanti per loro, non viceversa".

Nel contesto delle alleanze, potrebbe giocare un ruolo significativo il fatto che, nel 2019, a Forlì la Lega ha dato diritto di tribuna ad alcuni esponenti che, come lei, sono repubblicani?

"Qui risiede il mio più grande rammarico. Infatti, nel gruppo di coordinamento provinciale che è stato appena creato, abbiamo deciso che le forze politiche che lo compongono, ovvero Azione, Italia Viva e il partito Repubblicano, portino due esponenti ciascuna. La seconda sedia destinata ai repubblicani è vuota, perché il partito Repubblicano di Forlì non ha risposto alla chiamata. Sicuramente loro hanno debiti di lealtà nei confronti di chi li ha ospitati nelle sue liste, ma siccome la politica si fa sui programmi e sulle persone, auspico che possano entrare a far parte anche loro di questo coordinamento".

Lei, peraltro, è assessore a Cesena in una giunta di centro-sinistra...

"Sono contento dell’operato nella giunta e continuo col mio lavoro. In ogni caso, il coordinatore non decide da solo le alleanze e il confronto sarà continuativo. Il percorso che ci ha portati alle elezioni politiche, dove ero candidato all’uninominale, ci ha permesso di conoscerci e stimarci, scoprendo tra l’altro un mondo di giovani interessati alla politica che siamo riusciti a coinvolgere. Ripartiamo da qui".