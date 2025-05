Il sindaco Dardi specifica sul bilancio 2024:: "L’avanzo disponibile è di 237.884 euro"

In riferimento all’articolo pubblicato venerdì sul consiglio comunale di Modigliana col titolo ‘Approvato il bilancio del 2024. Avanzo di 673.884 euro’, il sindaco Jader Dardi intende precisare, onde evitare equivoci, che l’avanzo disponibile è di 237.884 euro, mentre i rimanenti 400.000, in cui si fa riferimento nell’articolo, sono un obbligo di bilancio che si deve accantonare a fronte di crediti di ‘dubbia esigibilità’, quindi non sono somme nella disponibilità e non si conteggiano come avanzo.

"Le somme urgenze – precisa Dardi – che abbiamo speso, cioè 350.000 euro per riaprire strade e rimetterle in sicurezza dopo gli eventi del settembre 2024, non c’entrano col bilancio 2024. Erano un risultato di avanzo di amministrazione dell’anno precedente. Quelle somme non ci sono state riconosciute dal Governo e fino ad ora non ho notizia che lo saranno".

L’esercizio finanziario 2024 del Comune di Modigliana "si è chiuso così con un risultato di amministrazione di 606.861,34 euro composto da: una quota accantonata di 221.496,56 euro, una vincolata di 143.544,20 euro, una destinata agli investimenti di 3.936,56 e una parte disponibile di 237.884,02".

Giancarlo Aulizio