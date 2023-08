Il sindaco di centrodestra "Gli schieramenti? Saltati"

"L’accoglienza dei migranti minori non accompagnati inizia a diventare una difficoltà insormontabile, che a breve potrebbe portare a rischi di natura sociale e a situazioni davvero spiacevoli".

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, perché siamo arrivati a questo punto?

"Semplicemente, quando è troppo è troppo".

Lei è stato eletto col centrodestra.

"Venerdì la Regione ha riunito i sindaci di tutti i capoluoghi dell’Emilia-Romagna. Se chiudevo gli occhi, non capivo chi fosse di destra e chi di sinistra: mi pare che anche i sindaci del Pd abbiano abbandonato lo slogan dell’accoglienza per tutti".

Era sbagliato?

"Come tutti gli slogan. Anche la politica dei blocchi navali. L’immigrazione è un tema troppo complesso".

Non è quindi colpa del Governo?

"Guardi, io sono una parte dello Stato e sto dalla parte dello Stato. Ognuno deve fare la propria parte. Certo, secondo me la Regione Emilia-Romagna non è stata lungimirante".

Perché?

"Non ha firmato, come altre guidate dal centrosinistra, la richiesta di stato d’emergenza: non possiamo nemmeno incontrare il commissario nazionale sull’emergenza immigrazione Valerio Valenti. Il protocollo nazionale non era il massimo? Ma in Romagna diciamo così: piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Polemizzare con la Meloni non sta portando grandi risultati al governatore Bonaccini, quando si dovrebbe lavorare per limitare l’emergenza".

Forlì è stata pesantemente colpita dall’alluvione. Questo incide anche sulla gestione dei migranti? Il Comune non può accoglierli perché deve pensare anche a chi ha avuto danni dal maltempo?

"Penso al carico dei nostri servizi sociali: ci sono le famiglie alluvionate. Non dimentichiamoci che ci sono gli ucraini, e se il conflitto va avanti temo ne arriveranno altri. Ci sono i profughi. Ma quanto potremo andare avanti così? Non riusciamo ad accogliere tutti. È per questo che metto le mani avanti, lo dico prima: da ora in poi rischiamo situazioni spiacevoli".

Lei è contrario all’accoglienza dei migranti?

"No, l’accoglienza va bene. Ma deve essere dignitosa. Vorrei garantire una vera dignità e possibilità di integrazione. I profughi non sono pacchi postali, non possiamo abbandonarli in strada. Ed è su questo che ci rendiamo conto che non possiamo continuare così".

Lo dicono ormai tanti sindaci di sinistra: sono più consapevoli del problema o stanno semplicemente attaccando un governo di diverso colore politico?

"Capisco la polemica, ma significa che si è preso coscienza della situazione".

Marco Bilancioni