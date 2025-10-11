Il sindaco di Cesena: "Capitale? Al 50% vinciamo noi"

"Al 50% vinciamo noi". L’ha detto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca (nella foto), ospite della conviviale del Lions Club al ristorante Cerina di Cesena, un’occasione dedicata proprio alla capitale della cultura. Poi ha ragionato: "Ancona è molto accreditata e c’è anche Catania in lizza – ha aggiunto Lattuca –. Ma in Sicilia è già stata designata nel 2025 Agrigento. Negli ultimi anni hanno vinto città amiche del centrodestra, e Forlì è capolista. A marzo sapremo".

Per poi proseguire: "Sia che si vinca sia che si perda c’è l’impegno a realizzare i progetti. Da capitale della cultura avremmo il premio di un milione, ma se non lo diventeremo i due comuni possono dividersi gli investimenti, 500mila euro a testa, per promuovere la nostra offerta turistica".

Il sindaco si è soffermato sulla complementarietà delle eccellenze cesenati e forlivesi. "Noi abbiamo Rocca Malatestiana, abbazia, nuova Pinacoteca, Casa della Musica, Museo Archeologico, loro i Musei di San Domenico con mostre di valore internazionale, l’architettura del Ventennio che dà un’impronta alla città, gli imponenti palazzi: risorse che uniscono, non sovrapposizioni".

Lattuca si è poi giocato il jolly di Agorà Festival con i suoi 35 eventi culturali concentrati a teatro Bonci, Ridotto e Malatestiana, dal 24 al 26 ottobre. "Siamo orgogliosi di poter offrire alla città un festival culturale senza precedenti grazie alla collaborazione con la libreria Laterza".