Il sindaco di Modigliana accoglie in Comune il maresciallo De Martino

Ieri mattina, il sindaco di Modigliana Jader Dardi e l’assessore alla sanità e sociale Giuseppe Travaglini hanno ricevuto in comune la visita del Maggiore, Vincenza Chiacchierini, Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Forlì, da cui dipende anche il territorio di Modigliana. Occasione per presentare il Maresciallo, Giuseppe De Martino che ha ricevuto l’incarico per il comando della locale Stazione dei Carabinieri ed è operativo già da alcuni giorni nel nostro territorio. Dardi ha rivolto a lui i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo importante incarico, condiviso con altri giovani Marescialli che in questi giorni hanno preso servizio in diversi comuni della Compagnia di Forlì.

g.a.