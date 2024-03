Il sindaco Gian Luca Zattini. Campagna al via: fiducia e progetti: "Serve il secondo mandato, lo farò"

Assiepati sotto i portici di piazza Saffi, davanti al numero 20, un centinaio di sostenitori hanno assistito all’inaugurazione della nuova sede de ‘La Civica - Forlì Cambia’, che è anche sede del comitato elettorale a sostegno della ricandidatura del sindaco Gian Luca Zattini. Erano presenti i maggiori esponenti dei partiti che sostengono l’attuale primo cittadino. Curiosità: l’appuntamento è stato fissato appena mezz’ora dopo quello voluto da Rinaldini nella vicina piazza Cavour.

"Sarò il primo sindaco degli ultimi venti anni a fare il secondo mandato – ha affermato con sicurezza Zattini –. Una prospettiva, quella di un cambio di sindaco, che la città non si può permettere con i tanti progetti ancora in essere e da completare". Ripercorrendo poi gli anni del mandato appena trascorso, ha ricordato "cinque anni molto difficili, con la pandemia, la crisi energetica e, in ultimo, la più grande tragedia di tutti i tempi di Forlì: l’alluvione di maggio. Noi ci siamo rimboccati le maniche, perché in emergenza si fa, non si cercano i colpevoli".

Prima del taglio del nastro – coi colori della bandiera italiana – erano intervenuti tutti gli alleati in rappresentanza delle cinque liste in suo sostegno. "Con orgoglio mettiamo il nostro simbolo a sostegno del sindaco Zattini – ha esordito Mirko De Carli, del Popolo della Famiglia – dobbiamo continuare il buon lavoro fatto finora, che si misura a seconda di quante famiglie mettono al mondo figli". Presente anche la delegazione di Forza Italia, guidata dall’onorevole Rosaria Tassinari, che ha anche ricordato la sua esperienza di quasi tre anni in giunta. "Qui c’è stata un’amministrazione a misura di cittadino – ha spiegato –. Zattini è un uomo concreto e pragmatico. La città è piena di cantieri, con un grande lavoro per il decoro urbano, la sicurezza stradale, i servizi sociali". La Lega con Massimiliano Pompignoli (capogruppo in Comune e consigliere regionale) ha ricordato come il percorso sia iniziato 5 anni fa: "L’inizio di un progetto che deve proseguire per continuare a cambiare le cose dopo 40 anni di disastri della sinistra". Anche il deputato e segretario romagnolo Jacopo Morrone è intervenuto all’inaugurazione.

Per Fratelli d’Italia era presente la deputata Alice Buonguerrieri: "Importante è vincere, ma anche ben amministrare: Zattini ha saputo farlo. Lo dicono i cittadini che ogni giorno incontriamo e che ci sollecitano ad andare avanti. Forlì ha cambiato marcia, sostenuto anche dal Governo Meloni che è sempre stato vicino alla città dopo l’alluvione e non solo, sono stati stanziati i soldi per finire il carcere, altri per il progetto della Ripa".

Dopo gli interventi dei partiti ha preso la parola anche la presidente di Forlì Cambia e assessora, Paola Casara, che si è detta orgogliosa di quanto fatto e di quanto si sta facendo. "Siamo un valore aggiunto per questa coalizione – ha affermato –, una lista composta da cittadini di altissimo profilo e anche molti giovani. Ora che abbiamo rimesso in piedi la città, vogliamo farla correre". "Continuiamo per correre" è infatti lo slogan della campagna elettorale.

Un giovane contestatore, poi allontanato, ha urlato contro il centrodestra dando loro dei fascisti. Padre Daniele, dell’Opera Nostra Signora di Fatima a Vecchiazzano, ha benedetto la nuova sede.