Il sindaco: "Predappio non sia zona franca" Gli Arditi: "Vigiliamo noi sulle carnevalate"

di Quinto Cappelli Per i giudici indossare una maglietta con la scritta ‘Auschwitzland’, durante una sfilata di nostalgici a Predappio non è reato, ma quella maglietta cambierà d’ora in poi i comportamenti dei partecipanti ai tre cortei mussoliniani che ogni anno si svolgono nel paese natale di Benito Mussolini. Ne sono convinti non solo gli iscritti all’Anpi, per i quali "il fatto resta un gesto inqualificabile e uno schiaffo a tutte le vittime del campo di concentramento di Auschwitz", ma anche il sindaco Roberto Canali e perfino Mirco Santarelli, responsabile delle manifestazioni organizzate dall’Associazione Arditi d’Italia, sezione di Ravenna. Attacca il sindaco Canali: "Se non è reato indossare quella maglietta, rimane il fatto che è stato un gesto di cattivo gusto, di maleducazione e di volgarità, indipendentemente dalla sentenza. Non si può giocare con i morti di un campo di concentramento". Aggiunge il primo cittadino: "Spero che questo fatto non dia fiato alle manifestazioni dei nostalgici e sia preso come esempio da chi viene a Predappio non per provocare, ma per esprimere le proprie idee e opinioni, nel rispetto delle leggi, della buona educazione e del comportamento civile. Insomma, Predappio non può e non deve diventare zona franca, ma un luogo aperto...