Il sindaco uscente Canali o l’insegnante Fucchi: chi governerà Predappio?

Per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco, gli elettori di Predappio l’8 e il 9 giugno troveranno nella cabina elettorale due liste. Il sindaco uscente Roberto Canali, 59 anni, è a capo della civica ‘Uniti per Predappio’, che conserva il nome di quella con cui vinse 5 anni fa, col 60,11%, contro Gianni Flamigni, che si fermò al 39,89% con ‘Generazione Predappio’. La sfidante Monica Fucchi, con la civica ‘Predappio Futura’, è una forlivese di 57 anni e ne ha trascorsi 25 come insegnante nella scuola primaria di Fiumana e Predappio. Canali fa leva sull’unità della squadra e sulla continuità, tanto che 7 consiglieri su 12 si ripresentano, compresi tre assessori uscenti: il vicesindaco Luca Lambruschi, l’assessora alle attività produttive Carla Ravaglia e l’assessore allo sport e maratoneta Lorenzo Lotti. Fucchi punta su candidati che guardano al ‘futuro’ di Predappio, fra cui il 22enne Edoardo Rossi, laureando in giurisprudenza, predappiese, responsabile dei Giovani 5 Stelle di Forlì, impegnato nello scoutismo, che il Pd aveva scelto come candidato sindaco, se avesse accettato. Entrambe le liste si definiscono civiche, anche se ‘Uniti per Predappio’ raccoglie molti consensi del centrodestra e ‘Predappio Futura’ pesca di più nell’elettorato di centrosinistra.

Per diverso tempo si parlava anche di altre due liste, un’altra civica e una di destra legata a Gianni Alemanno, ma quando si è trattato di decidere non sono arrivate a concludere.

Quinto Cappelli