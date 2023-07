"Il sistema It-Alert ci avrebbe aiutato"

"Il sistema It-Alert è arrivato in ritardo: sarebbe servito in Romagna per l’alluvione", dice Marco Di Maio, già deputato di Pd e Italia Viva. Lunedì scorso tanti hanno ricevuto sul telefonino il primo avviso del metodo sperimentale di allarme pubblico per l’informazione alla popolazione, che dirama ai cellulari in una determinata zona notizie utili in caso di gravi emergenze o catastrofi. "Era il test di uno strumento che ha mostrato tutta la sua efficacia – sostiene Di Maio – . Ci avrebbe fatto comodo anche in occasione della tremenda alluvione che ha colpito la Romagna. Nel 2020 feci un’interrogazione alla presidenza del consiglio dei ministri per chiedere come mai It-Alert non fosse stato ancora attivato".