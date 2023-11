‘Il soffio della Sibilla’: ecco le fotografie di Olimpia Lalli

Olimpia Lalli è una fotografa che vive e lavora a Forlì e da sempre nutre una grande passione per la sua arte. I suoi scatti sono esposti fino al 6 gennaio nell’Officina del creativo primordiale in Via Cesare Maioli 4 a Forlì. Dopo aver conseguito il diploma di designer a Faenza, nel 1997 ha iniziato a collaborare, come fotografa d’architettura, con editori e riviste.

Lalli ha allestito alcune personali e partecipato a rassegne collettive. La mostra attuale, dal titolo ‘Il soffio della Sibilla’, comprende anche altre foto dal titolo ‘Cerimonia segreta’ e ‘Respiro’.

Sono immagini in cui le tende si alzano davanti al soffio del vento e, attraverso il suo respiro che le rende gonfie, si aprono scene dai tanti significati.

La forza di queste immagini sta nell’aver colto il momento in cui, attraverso la tenda o il velo, si compie un’indagine sulla vita.

L’artista oggi "ha fatto un passo a favore della fotografia come metodo per leggere il mondo – scrive Alberto Mingotti –. Fotografare significa viaggiare tra i significati custoditi nell’oggetto e incontrare l’alterità della rappresentazione".

Le splendide immagini sono appunto un ‘respiro’ che dilata un oggetto o un ambiente per stimolare sempre nuove suggestioni e riflessioni.

Orari di apertura mostra: venerdì e sabato 17-19,30 o su appuntamento 347.4915692; 338.3950179.

Rosanna Ricci