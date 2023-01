Il sogno? Collegare mare e monti Sui pedali da Cervia a Ridracoli

Salire in sella nei pressi della spiaggia di Cervia, pedalare lungo il fiume Bidente, fino al lago di Ridracoli. Come dire: dall’acqua salata a quella dolce, immersi nella campagna, poi nella valle, infine i primi confrafforti dell’Appennino. Per gli amanti della bicicletta, una scorpacciata. Ma anche un fattore di sicuro richiamo turistico, considerando i tanti europei che fanno vacanze spostandosi sulle due ruote.

Premessa: per ora è poco più di una suggestione. Ma un fatto concreto c’è, ed è comunque un primo passo importante: sette comuni del Forlivese (Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, che è il capofila, Civitella, Galeata e Santa Sofia) hanno chiesto a Forlì Mobilità Integrata, la società partecipata del Comune di Forlì, di elaborare uno studio di fattibilità. E, una volta trovato il bandolo della matassa, per il pezzo più importante, collegare Forlì con Cervia non dovrebbe essere impossibile (vedi l’articolo sotto).

"È molto positivo che stiano lavorando attorno a questa idea amministrazione di colore politico diverso, unite dal fatto di valorizzare il territorio e attirare un turismo moderno e sostenibile che si sta sempre più affermando", dice Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Forlì Mobilità Integrata.

Per ora si ragiona sul percorso Forlì-Ridracoli, con partenza da Ronco Lido, che potrebbe sfruttare il primo pezzetto esistente, che segue l’argine del fiume fino a quasi le porte di Meldola. "L’idea è quella, anche se la ciclovia si caratterizza per essere un po’ più larga di una normale pista ciclabile, quindi qualche intervento ci vorrebbe anche in quel tratto", spiega Bongiorno.

I problemi possono sorgere dopo, quando il territorio inizierà a salire e non sarà sempre semplice proseguire lambendo le due sponde del Bidente. Lo studio ha l’obiettivo di valutare se sarà possibile risalirne il corso. Si tratta di un tracciato di circa 55 km; con l’eventuale estensione a Cervia si allungherebbe oltre gli 80 km e a quel punto la Ciclovia del Bidente entrerà nel novero degli itinerari turistici.

Inutile parlare di tempi, il monitoraggio avviato è intanto rivolto a capire quanto potrà costare l’opera e individuare i canali di finanziamenti europei, che hanno permesso di realizzare negli anni scorsi tracciati ben più lunghi in molti Paesi.

