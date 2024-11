Il sogno di Chiara, lasciare un segno: "Grazie a chi sarà al mio fianco"

Chiara Pennuti, giovane forlivese di 27 anni, convive da quattro anni con un cancro maligno e aggressivo al quarto stadio: un sarcoma sinoviale, raro tumore dei tessuti molli.

I sarcomi contano circa 2.300 nuove diagnosi ogni anno in Italia e, in due casi su tre, si sviluppano a livello degli arti o del tronco superficiale. Sebbene possano manifestarsi a qualsiasi età, è più comune nella seconda decade di vita e tra i giovani adulti.

"Vorrei costruire qualcosa che lasci il segno, per questo ho ideato il progetto ‘Una zebra in corsia’, un podcast che unisce le voci di artisti, illustratori, musicisti e videomaker per raccontare storie che possono ispirare e sensibilizzare le persone. Questo progetto però ha costi significativi che non posso sostenere da sola, per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti". Chiara ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe raccogliendo in soli due giorni 3.560 euro da 54 donazioni.

L’obiettivo da raggiungere è ambizioso: 15mila euro totali per coprire le spese di realizzazione del podcast. "Tra i costi – spiega la giovane forlivese – ci sono quelli per la grafica, le illustrazioni, il montaggio audio e video, per l’infrastruttura dove registrare. Inoltre, potrebbero esserci delle spese sanitarie per curarmi all’estero e sottopormi a terapie sperimentali".

Poi il desiderio di aiutare chi come lei vive questo difficile percorso: "Vorrei anche raccogliere fondi da donare all’Irst Irccs ‘Dino Amadori’ di Meldola – sottolinea Chiara nella pagina di GoFundMe – per gli studi in oncologia, perché so quando sia importante dare speranza a chi affronta lo stesso percorso di malattia".

Per affrontare patologie così complesse, nel 2023 l’Irst ha avviato Pegaso; si tratta di un progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

L’iniziativa, in corso fino al 2026, sfrutta le nanotecnologie per migliorare l’efficacia delle terapie e stimolare la risposta immunitaria del paziente. Nel frattempo Chiara costruisce il suo futuro: con ‘Una zebra in corsia’ vuole rompere gli stereotipi sul cancro che ancora permeano la società, mostrando il lato umano della malattia e delle persone che la affrontano. "Sostenendo questa campagna i donatori non solo potranno realizzare un sogno creativo ma contribuiranno anche a realizzare un futuro migliore. Ogni donazione, grande o piccola, è un gesto di enorme supporto. Grazie a chi sarà al mio fianco in questo percorso".

La raccolta fondi è raggiungibile al link: https://www.gofundme.com/f/una-zebra-in-corsia-chiara-pennuti.