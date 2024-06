Il sogno di La Bruna: "Un ospedale speciale per pazienti cerebrolesi"

La missione di Daniele La Bruna, imprenditore forlivese candidato nella lista civica ‘Forlì Cambia’ dalle fila della Democrazia Cristiana, è chiara: "Voglio che a Forlì venga realizzata una clinica riabilitativa per gravi cerebrolesi". L’idea nasce da una drammatica esperienza personale: "Nel 2002, quando aveva 21 anni, mio figlio Carlo subì un grave incidente in moto che ebbe conseguenze disastrose. Fu, allora, ricoverato al San Giorgio di Ferrara: l’unica struttura riabilitativa di questo genere presente in regione".

L’idea di La Bruna è proprio quella di ‘replicarla’ in città: "Ospedali di questo tipo – spiega – non possono avere più di trenta o quaranta posti letto proprio perché le cure sono mirate e intense: si comincia la mattina e si finisce a pomeriggio inoltrato con interventi e sedute che servono a restaurare la capacità del cervello danneggiato. Non è pensabile che strutture del genere siano così rare e un ospedale, per quanto di ottimo livello come quello di Forlì, non potrà mai garantire ai pazienti lo stesso trattamento di una clinica specializzata".

La Bruna tiene a prevenire possibili obiezioni: "Si dirà che sono situazioni rare, ma non è così: mio figlio ha avuto un incidente stradale, ma c’è chi vive situazioni simili per una banale caduta domestica, oppure per un ictus, un arresto cardiaco o una scossa elettrica… Io e la mia famiglia abbiamo dedicato tutto il nostro tempo e le nostre energie a Carlo, ma non tutti possono farlo. È giusto che una realtà specializzata possa intervenire per restituire quanta autonomia possibile ai malati". La Bruna assicura di avere già un piano chiaro: "L’ospedale non dovrà essere privato, penso a una struttura pubblica che si avvalga di contributi di privati per quanto riguarda il comparto economico. Ho già preso molti contatti e so che le possibilità ci sono: per realizzarlo metto in conto circa quattro anni. La posizione? È un problema secondario, ma sarebbe bello che fosse immerso nel verde, in modo che i pazienti possano essere portati dai familiari in mezzo alla natura nelle ore libere dalle terapie".

Proprio come nell’esperienza di Carlo La Bruna, tanti anni fa: "Mio figlio è rimasto ricoverato a Ferrara per 9 mesi e sei giorni, poi ha dovuto continuare le terapie. Per lui non è stato facile capire che la vita come l’aveva pensata fino ad allora era finita e che doveva inventarsene una nuova, eppure ci è riuscito: oggi sta studiando per diventare cuoco e, nonostante la paresi gli inibisca la parte sinistra del corpo, tira la sfoglia a mano. Ha ritrovato il suo centro, la sua voglia di vivere, ed è grazie a chi l’ha curato con professionalità in una struttura altamente qualificata. Vorrei che tutti potessero avere la sua stessa possibilità".

Sofia Nardi