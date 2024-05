Il sogno europeo in piazza. Eye: la carica dei giovani: "Avvenimento storico"

Ha avuto luogo in piazza Saffi la cerimonia di apertura di Eye - European Youth Event, con la partecipazione di diverse associazioni del territorio e centinaia di persone in centro. "Siamo a tre settimane dalle elezioni – ha spiegato Maurizio Molinari, capo ufficio del Parlamento Europeo a Milano –, per questo motivo è stata lanciata questa campagna dal titolo ‘Usa il tuo voto’, rivolta a tutti i giovani per parlare dell’importanza di recarsi alle urne. Molto spesso la tendenza è di organizzare questi eventi in grandi città, ma andare in città come Forlì, che ricordiamo ha subìto lo scorso anno la grave tragedia dell’alluvione, è molto forte simbolicamente per focalizzarsi sul fatto che il voto di ogni cittadino europeo ha la stessa rilevanza a prescindere dal luogo in cui abita".

Per la prima volta dalla sua fondazione, l’Eye sbarca in Italia e da Strasburgo si è scelta la sede di Forlì, grazie all’impegno del Punto Europa, centro di ricerca dell’Università di Bologna, coordinato dalla professoressa Giuliana Laschi. "Si tratta di un evento di portata storica per il Campus di Forlì, che esiste ormai da trent’anni. Grazie all’impegno del nostro Punto Europa – sottolinea Emanuele Menegatti, presidente del Campus Universitario di Forlì – siamo riusciti a ottenere l’organizzazione di questa manifestazione. Gli studi europei e di integrazione europea sono una parte fondamentale della nostra didattica e ricerca. Grazie a questo tipo di attività i giovani possono conoscere l’Europa in maniera più efficace". Proprio in questi giorni si ricorda inoltre il primo anniversario dell’alluvione che lo scorso maggio ha colpito la Romagna, motivo per cui la cerimonia di apertura di Eye ha avuto un forte carattere locale. "Da tutta la Romagna abbiamo sostenuto la sfida della candidatura di Forlì. Abbiamo sentito – spiega Paolo Calvano, assessore regionale ai rapporti con l’Ue – la vicinanza dell’Unione Europea durante quest’anno post alluvione e la sentiamo ancora".

Gli sbandieratori del Niballo Palio di Faenza hanno aperto le danze, seguiti da una rievocazione dei tragici eventi del 2023 affidata ai giovani artisti del gruppo B-PED, che hanno proposto uno spettacolo di danza sul riarrangiamento di ‘Anidride Solforosa’ di Lucio Dalla. In conclusione, l’Orchestra Santa Balera ha eseguito ‘Romagna Mia’.

"Forlì è una città accogliente e dove si vive bene, che crede nell’Europa fin dalla sua fondazione storica – ha concluso infine Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì –. A un anno dalla tragedia che ci ha travolto, i giovani sono stati il primo momento in cui si è vista una luce in fondo al tunnel, a partire dall’aiuto materiale fino a una ottimistica prospettiva per il futuro. Proprio loro sono stati il motore che ci ha permesso di ripartire".