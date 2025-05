Il sogno infranto da chi calpesta lo sport

Segue dalla PrimaSi è arrivati alle estreme conseguenze (per fortuna solo sportive): niente partita per tutti. Quella di domani diventa così una mera sequenza di gesti tecnici, privata della sua dimensione più ampia. Il messaggio delle istituzioni, duro al limite dello schiaffo, è questo: il valore di ciò che sta attorno al campo da basket è tale se è pulito, se è libero da ignobili schifezze come quelle di martedì sera. Se non ci sono zone d’ombra, connivenze, se nessuno dà per scontato che il derby preveda anche qualche momento di tensione, in fondo non è successo niente (ma poteva succedere, eccome). Tanto poi – qualcuno potrebbe pensare – venerdì sera ci divertiamo tutti in gara3 e con l’aiuto del Palafiera possiamo ancora andare in finale. Ecco, le ultime frasi sarebbero state normali senza incidenti, ma in questo momento suonano stonate: fermiamoci a riflettere, c’è un time-out per poi ripartire. Forse stavolta si è andati troppo oltre.Marco Bilancioni