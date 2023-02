Il solitario Tom Hanks e Siani cerca-amici

Un biglietto per il cinema ai primi dieci lettori che, stasera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. I film cominciano dalle 20.30. Arriva in sala Non così vicino, diretto da Marc Forster. Il film racconta la storia di Otto (Tom Hanks), un uomo vedevo e in pensione dal carattere rigido e facilmente irritabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l’intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità, l’uomo non ha più interesse nella vita da quando ha perso sua moglie e si è ritirato a vivere in solitaria e lontano da ogni contatto umano. Quando si trasferisce di fronte a lui una famiglia composta dai due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa la conoscenza dei nuovi vicini. Otto stringe con loro una forte amicizia, fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. L’uomo aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Nonostante abbandonare le vecchie abitudini sia decisamente arduo, Otto si renderà conto che aiutare gli altri non è poi così male.

E’ una novità anche Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Il film diretto da Peyton Reed, è il terzo capitolo che vede protagonisti i due supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne (Paul Rudd, Evangeline Lilly) in grado di rimpicciolirsi quanto un insetto. La storia approfondisce maggiormente la vita di coppia di Scott e Hope. Mentre il primo è impegnato con la pubblicazione del suo libro, la seconda si dedica alle cause umanitarie. La loro esistenza, però, è contornata anche dalla presenza dei genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e dalla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton). Sarà proprio la curiosità della giovane a trascinare tutti in un viaggio nel mondo subatomico, che li condurrà anche al di là dei limiti dell’immaginazione umana. Questo mondo è abitato da nuove e strane creature, ma anche da un nuovo villain, noto come il Signore del Tempo, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

Arriva anche Tramite amicizia, di Alessandro Siani. Lorenzo (Alessandro Siani) è a capo dell’agenzia Tramite Amicizia che si occupa di noleggio di amici. Quando ad aver bisogno dei servizi della sua agenzia saranno dei suoi parenti, il suo compito si rivelerà più difficile del solito: sono dipendenti di una fabbrica di dolci e il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), che sta passando una profonda crisi personale, ha deciso di venderla. Alberto si sente solo e ha perso entusiasmo e fiducia nella vita e nei suoi progetti, insomma ha proprio bisogno di un amico. Lorenzo deve riuscire a far star meglio Alberto, dissuaderlo dal mollare tutto e salvare centinaia di posti di lavoro, tra cui quello dei suoi parenti.

Rimane Tár di Todd Field, ambientato nel mondo internazionale della musica classica, il film è incentrato su Lydia Tár (Cate Blanchett), considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca.