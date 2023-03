Il Sommo poeta e l’amore raccontati dalla Racci

Sarà presentato domani, alle 20,30 nel salone comunale di Forlì, il libro di Manuela Racci ‘Raccontami di Dante e Beatrice. Il viaggio dell’amore che salva’ (2021, Minerva). All’incontro saranno presenti il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’avvocato Fabrizio Ragni coordinatore dell’incontro, lo scrittore Mario Russomanno che dialogherà con l’autrice, e l’editore del testo Roberto Mugavero. Racci è docente di Lettere e da anni tiene conferenze su argomenti storico-filosofici e letterari.

Al suo libro ‘Caro Amore…ti scrivo’ Rai 2 ha dedicato un servizio e a quello che sarà presentato domani sono stati conferiti vari riconoscimenti fra cui il premio speciale della critica all’interno del premio internazionale Pegasus, l’Oscar della letteratura; il premio Internazionale Festival di Spoleto; il Premio speciale della giuria all’interno del premio Michelangelo Buonarroti; il premio al concorso internazionale letterario Albiatum. Da sempre Manuela Racci studia con infinita passione tutto ciò che si riferisce al Sommo Poeta. Il libro è un ampio percorso sulla Divina Commedia supportato da tanti testi per approfondire l’esegesi dantesca, in particolare sul percorso interiore, quello dell’amore, che è presente nelle tre cantiche dantesche. Un viaggio inteso soprattutto come terapia e conoscenza dell’amore. Durante la serata è prevista la lettura di brani da parte della Racci e di una sua allieva, Sofia Galeotti. Il tema dantesco, nelle sue infinite sfaccettature, verrà proposto anche in un successivo progetto che avrà luogo attraverso cinque incontri a cadenza quindicinnale con partenza nella seconda metà di aprile. "Sarà un viaggio – spiega la Racci – all’interno della ‘parola’ intesa come terapia, perché nella parola vi è l’alchimia di tanti significati da quelli letterari a quelli filosofici e poetici".

Rosanna Ricci