Il sorriso sui banchi: un alleato per lo studio

Durante la settimana del 20 febbraio, in occasione del Carnevale, noi ragazzi della classe 3ªL abbiamo affrontato un tema veramente particolare: la felicità. Ci siamo confrontati aprendo un dibattito su che cosa si intende per benessere e su quanto ridere sia salutare. Abbiamo letto articoli in proposito e abbiamo scoperto che esiste una Giornata del sorriso che si celebra il primo venerdì di ottobre e una Giornata della felicità che si celebra ogni 20 marzo. Tutti concordiamo nel dire quanto sia importante stare bene anche nell’ambiente scolastico, sia con i compagni, che con i professori. La Giornata del sorriso è stata inventata dal grafico pubblicitario Harvey Ball nel 1963, dopo avere inventato l’icona dello Smile che tutti oggi conosciamo e usiamo come emoji. Questa ricorrenza è stata celebrata per la prima volta il 7 ottobre del 1999 e riconosciuta in tutto il pianeta come il ’World Smile Day’. In classe abbiamo fatto la considerazione che durante questi ultimi anni ci sono stati eventi molto drastici che hanno rattristato le nostre giornate come l’epidemia mondiale del Covid-19 o la guerra russo-ucraina che ormai perdura da oltre un anno, ma la nostra conclusione è stata che l’umanità riesce sempre a trovare il...