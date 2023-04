Il sostegno del Coni Museo della ginnastica ed ex Eridania, avanti tutta

di Gianni Bonali

"Forlì deve diventare una capitale della ginnastica internazionale". Il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò non usa mezzi termini e presente in città, ospite di prestigio del Panathlon Club forlivese, traccia il percorso su cui muoversi in un prossimo futuro. Malagò ha intrattenuto i presenti sul tema ‘Le prospettive dello sport italiano verso le Olimpiadi di Parigi 2024’, ma soprattutto, prima della cena conviviale, ha partecipato a un incontro ristretto con le massime autorità cittadine e sportive e i familiari di Bruno Grandi; c’erano il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, il sindaco, il presidente della Federazione ginnastica italiana e il presidente del Panathlon locale.

I temi del confronto sono stati il Museo nazionale della ginnastica intitolato a Grandi (ginnasta, allenatore e presidente della federazione internazionale di ginnastica per vent’anni oltre che alto dirigente del Coni), il progetto nell’area ex Eridania di un grande impianto sportivo per tutti e una pubblicazione dedicata alla figura del dirigente scomparso nel 2019.

Forlì vanta una lunga tradizione nella disciplina della ginnastica artistica che è sinonimo fin dagli esordi delle società ‘Forti e Liberi’ ed ‘Edera’, con figure di livello internazionale come, tra gli altri, lo stesso Grandi, Marcello Fiumana, le sorelle Miranda e Rosella Cicognani che hanno contribuito a far crescere la disciplina nel mondo; Miranda Cicognani, per esempio, ha partecipato a tre edizioni delle Olimpiadi e a Helsinki 1952, a 15 anni, fu la portabandiera della squadra nazionale azzurra alla cerimonia di apertura, la prima donna a sventolare il tricolore ai Giochi estivi.

"Bruno Grandi – afferma Giovanni Malagò, presidente Coni – è stato un gigante, un uomo di sport di grande statura morale e culturale e Forlì e l’Italia gli deve essere riconoscente per la sua instancabile e lunga attività di dirigente internazionale. Il Museo nazionale della ginnastica sarà inaugurato, nella sua città natale, nell’estate 2024 e organizzeremo, ogni anno, anche un ‘Memorial Bruno Grandi’ al Palafiera per ricordare la sua figura di uomo attento ai valori sportivi". Gli spazi museali, com’è noto, si svilupperanno all’interno dell’area ex-Gil e sarà un luogo interattivo e moderno, con cimeli, ma anche con una proposta che mette al centro l’integrazione tra sport, salute e benessere: il rapporto tra l’uomo e il suo corpo. Un museo didattico che coinvolgerà i giovani italiani e di tutto il mondo "in un’ottica multidisciplinare, per omaggiare un dirigente che ha dato visibilità alla ginnastica e che mi ha sempre incoraggiato nella mia attività a favore dello sport".

Inoltre nell’area ex Eridania, nel futuro intervento di che la renderà fruibile ai cittadini, il Coni si impegnerà, con il Comune, la Fondazione Cassa dei Risparmi gli altri attori istituzionali a creare un impianto sportivo aperto a tutti. "Non sono un tecnico – precisa Malagò –, ma occorre andare avanti nel progetto speditamente e noi faremo la nostra parte".

In più una pubblicazione sarà dedicata a Bruno Grandi, raccontando con foto e testi la storia di un forlivese illustre. Una Forlì a cui Giovanni Malagò è legato anche per motivi familiari: "Mia nonna materna Ginevra Antolini Ossi – racconta – era di Forlì ed era proprietaria della concessionaria auto Fiat in piazzale della Vittoria".