Il sound di Modigliana In paese nasce un disco tra il crinale e gli Usa

di Giancarlo Aulizio

"Il disco di Sergio è stata una delle cose belle capitate al Crinale, senza che ci fosse un vero e proprio piano a riguardo. Sergio si è trovato ad abitare a Modigliana per puro caso, e per puro caso ci siamo incontrati in piazza, dopo anni in cui ci eravamo persi di vista". A raccontare la vicenda è un altro musicista: il modiglianese Antonio Gramentieri, il cui nome d’arte è Don Antonio, che di Sergio Marazzi, leader dal 1989 della nota band rock ‘The BlueBonnets’, ha curato l’ultimo album LITOW (acronimo di Live Is The Only Way) uscito con lo pseudonimo Light and Scars.

"Come cantautore ha un passato certo di nicchia ma tutt’altro che trascurabile, specie nella musica di un certo tipo. Come molti di noi per i vari casi della vita, e della musica, ad un certo punto si è fermato e non ha più trovato lo stimolo per ripartire – continua Gramentieri, che ha prodotto e arrangiato la raccolta di canzoni nel suo studio di registrazione il ‘Crinale Lab.’ –. Ritrovarsi, salire al Crinale, starci insieme e lavorarci su dischi di altri, è stata per lui una scintilla ritrovata".

L’album LITOW è già disponibile negli store sia fisici che digitali e conta alcune importanti collaborazioni. Il brano intitolato ’Dreamer’, ad esempio, vede la partecipazione del cantautore americano Alejandro Escovedo che ha prestato la sua voce al progetto.

Secondo Don Antonio: "La penna di Sergio è molto raffinata e dal gusto internazionale, il disco stesso, del resto, usa moduli internazionali. E’ realizzato nell’estrema provincia di un certo tipo di sound, ma il suo angolo di ingresso alla materia è molto aperto, non ha nulla di provinciale".

"Coordinarlo è stato un piacere – conclude Gramentieri –. Credo che il suo ritorno sulle scene sia una bella storia. E spesso dalle belle storie vengono fuori anche dei buoni dischi".

Masterizzato al True East Studio di Nashville (Tennessee), da Alex McCollough, il disco è stato mixato da Ivano Giovedì e Don Antonio Gramentieri. Marazzi – voce e chitarra acustica – è stato accompagnato nella registrazione del disco da talentuosi musicisti: Nicola Percuh alle tastiere, Piero Perelli e Denis Valentini alla batteria e alle percussioni, Daniela Peroni e Alejandro Escovedo (voci), e lo stesso Don Antonio che si è cimentato in prima persona alle chitarre elettriche e acustiche, basso, synth e tastiere.