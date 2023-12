Il sound libanese degli ’A’ Trio si fonde con gli Ossatura Gli 'A' Trio e Ossatura si uniscono in un progetto inedito per un concerto di free jazz e improvvisazione creativa legata alle nuove tecnologie. Area Sismica, 23 località Ravaldino in Monte, 18:15. Prezzo: 15€, 10€ studenti. Ingresso riservato ai soci Arci.