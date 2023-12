Il summit di Morrone. Faccia a faccia tra sindaci e Regione: "Fruttuoso. La burocrazia sia rapida"

A che punto è l’iter burocratico per gli aiuti a chi è stato colpito dal terremoto dello scorso 18 settembre, specialmente negli edifici abitativi ovvero la casa? Per cercare di dare una risposta a tutti i cittadini colpiti, ieri il parlamentare Jacopo Morrone (foto), segretario della Lega Romagna, ha organizzato una videochiamata con diversi partecipanti, tra cui l’assessore regionale Irene Priolo, i sindaci di Rocca San Casciano Pier Luigi Lotti, di Modigliana Jader Dardi e di Dovadola Francesco Tassinari, il Comitato dei cittadini di Rocca San Casciano (già incontrato dalle deputate Rosaria Tassinari e Alice Buonguerrieri), un rappresentante del sindaco di Tredozio e diversi tecnici comunali e regionali.

"Si è trattato di un incontro e chiarificatore da cui emerge, in sintesi, che mancano ancora due step – dichiara Morrone –: il via libera del Dipartimento della Protezione civile nazionale alla documentazione già inviata dalla Regione il 15 dicembre per poi procedere con i CAS, i contributi per l’autonoma sistemazione. In secondo luogo, il passaggio più importante: un decreto del commissario straordinario Stefano Bonaccini, che è ancora in bozza. Questo documento ufficializzerà le modalità di ripristino degli edifici con gravi danni strutturali, la cui inagibilità è già stata verificata dagli organismi competenti".

"Credo quindi – prosegue Morrone – che siamo a buon punto, anche se comprendiamo le preoccupazioni di chi è costretto a stare fuori casa. Per questo ho sollecitato la redazione di un vademecum da parte della Regione da distribuire ai cittadini che hanno subito danni per chiarire i vari passaggi burocratici da espletare". L’organizzazione della videochiamata è avvenuta in seguito all’incontro che, sabato scorso, Morrone aveva avuto con il Comitato di cittadini che si è costituito a Rocca San Casciano, dopo il terremoto che ha colpito alcuni comuni dell’Appennino forlivese. Il timore di questi residenti, con l’abitazione dichiarata inagibile, è quello di essere ‘dimenticati’ dalle istituzioni. Morrone aveva promesso un incontro anche in video con il loro primo interlocutore, ovvero la Regione Emilia-Romagna.

"Ai cittadini e ai sindaci – sottolinea Morrone – ho garantito il mio interessamento per tenere accesa l’attenzione su questa situazione di vera emergenza: l’auspicio ora è che tutto proceda con la massima celerità possibile". La situazione più preoccupante è a Tredozio e, in forma minore, a Rocca San Casciano. A Tredozio le famiglie sfollate sono 79 con 156 persone. Sempre a Tredozio sono inagibili le sedi del municipio, di servizi comunali, come la biblioteca (nonché entrambe le chiese, con un tendone all’aperto in sostituzione), nonché la scuola, accolta nel palazzetto dello sport. Ieri la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, ha avuto un incontro in Regione con la vice di Bonaccini, Irene Priolo. Vietina ha chiesto le agevolazioni del bonus 110% e ha ribadito a Priolo l’urgenza della situazione delle scuole. A Rocca San Casciano, le famiglie sfollate sono 25, con 56 persone. Ma le case danneggiate, sia a Tredozio sia a Rocca, sono molte di più.