Il super spot a 50 luoghi in regione: non ce n’è uno in tutto il Forlivese

Eccoli, tutti in fila, i cinquanta motivi per amare l’Emilia-Romagna. Ci sono la Riviera adriatica, il centro storico di Rimini, tutta la città di Bologna (poi declinata in altre tappe imperdibili), Comacchio, il parco del Delta del Po, lo gnocco fritto, il labirinto di Fontanellato, il Prosciutto di Parma. Ci sono anche i tortellini, ma – attenzione – non i cappelletti. Abbiamo il museo di Fellini e quello dedicato a Secondo Casadei, ma non il San Domenico, dove tra poche settimane prenderà il via la nuova grande mostra d’arte. L’Emilia Romagna ha la cucina regionale migliore d’Italia: ecco la classifica Si potrebbe andare avanti a lungo: nel documentario lungo 90 minuti dal titolo ‘50 motivi per amare l’Emilia-Romagna’, realizzato con coordinamento di Apt Emilia-Romagna e che sarà trasmesso questa sera dalla rete di Berlino-Brandeburgo RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) non c’è nessuna tappa che includa Forlì e il suo territorio. Un peccato, perché la vetrina sarebbe stata eccellente, infatti il documentario andrà in onda alle 20.15, dopo il notiziario delle 20 e il format, che prevede in ogni puntata una destinazione diversa, è seguito da un pubblico compreso fra 750mila e 1,2 milioni di spettatori (sono previste, dopo la prima messa in...