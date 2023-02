Il Taaf: "Questa società esperienza vincente ma si può fare di più". Il problema abbandoni

Il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì (Taaf) ha incontrato la settimana scorsa il presidente del Coordinamento soci, Filippo Santolini, e il direttore tecnico Gianluca Tapparini, per porre domande sul funzionamento dei servizi e per presentare alcune proposte. Il Taaf giudica quella di Alea Ambiente "un’esperienza vincente sotto l’aspetto economico, grazie all’efficiente gestione e all’ottimizzazione dei costi generali della società, caso unico in Emilia-Romagna, nel settore rifiuti. Ai dati economici – specifica il Taaf nella sua nota – si aggiungono quelli altrettanto ottimi della riduzione del rifiuto secco e della qualità e quantità della raccolta differenziata, destinata al recupero di materia sottraendola perciò all’incenerimento".

Inoltre, "nei cinque anni trascorsi dall’avvio del servizio di raccolta porta a porta Alea ha sicuramente migliorato il servizio e il rapporto con i cittadini. Ci sono però ancora ampi margini di miglioramento a condizione che il nuovo cda sia in grado, come volontà e capacità di programmazione, di confermare e migliorare le prestazioni aziendali attuali e che a livello politico venga sempre più sostenuto il valore di questa società, garantendole i finanziamenti utili agli investimenti futuri".

Gli ambientalisti chiedono poi ad Alea "come intende affrontare il problema degli abbandoni dei rifiuti che porta degrado al territorio? Alea si sta organizzando per formare personale per i controlli sul territorio in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie. Ma questi non bastano, occorre anche una sorveglianza da parte della Polizia locale". Inoltre il Taaf sottolinea come "la formazione e la sensibilizzazione degli studenti sia molto importante e Alea deve continuare a farla". Proposta anche la formazione di referenti presso la sede dei quartieri.