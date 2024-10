‘Il Tango… suonato bene’: in sala Aramini rassegna di musica popolare al via

Il Tango, ma quello suonato bene, è l’oggetto del concerto di questo pomeriggio, alle 17, alla Sala Aramini in via Ghinozzi 3 a Forlimpopoli. Lo spettacolo, il cui titolo è ‘Il Tango… suonato bene’ è il primo appuntamento della rassegna dedicata alle varie espressioni della musica popolare ‘Forlimpopoli Folk Club’.

Protagonista il Direcion Tango Trio, formato da Marina Mammarella al violino, Agide Bandini al contrabbasso e Lorenzo Munari alla fisarmonica. Ognuno dei tre artisti vanta una lunga esperienza nell’interpretazione di Tango e Milonga (a cui negli ultimi anni si è aggiunto anche il Fado) e nel 2021 si sono uniti per interpretare al meglio questo affascinante repertorio. Al loro attivo concerti in Italia e all’estero in collaborazione anche con artisti e scrittori quali: Marco Ferrari, i ballerini Margarita Klaurfan e Walter Cardozo, e sono stati invitati in importanti rassegne ed eventi in teatri e location suggestive. Ingresso a offerta libera.

La rassegna, promossa dalla Scuola di Musica Popolare, ha il patrocinio e il contributo del Comune di Forlimpopoli.

ma.bo.