Il Tar promuove Esselunga. Ma lascia uno spiraglio anche a Confesercenti: "Andremo in Procura"

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Confesercenti che contesta a Esselunga 170 metri quadrati di vendita che non sarebbero stati conteggiati nel progetto della nuova struttura realizzata tra via Bonaparte e via Ravegnana. Un’incongruenza in contrasto con il piano comunale del commercio che stabilisce il limite di legge a 1.500 metri quadrati. Secondo Confesercenti, il Comune, di fatto, avrebbe dato la sua autorizzazione nonostante l’azienda avesse omesso di conteggiare aree come quella delle casse e dell’avancassa nel calcolo complessivo, determinando un vantaggio economico stimato fino a 3 milioni di euro in più di incassi per Esselunga, con un inevitabile danno per gli altri esercizi cittadini.

Il Tar ha però bocciato le argomentazioni dell’associazione adducendo numerose motivazioni. Innanzitutto, ha riscontrato l’inammissibilità del ricorso per ‘difetto di legittimazione attiva’: un’associazione di categoria come Confesercenti, pur rappresentando gli interessi degli esercenti, secondo il tribunale amministrativo, non può agire in giudizio per controversie che riguardano singoli imprenditori, salvo nei casi previsti dalla legge, che qui non ricorrono. Inoltre, i giudici hanno rilevato che lo statuto dell’associazione non contempla tra le sue finalità dirette la tutela di specifici aspetti urbanistici o la superficie di vendita delle strutture commerciali. Altra criticità riguarda la tardività del ricorso su alcuni degli atti impugnati, notificato oltre i termini previsti dalla legge rispetto alla data in cui Confesercenti ne ha avuto conoscenza tramite accesso agli atti ("Ma in quell’occasione – contesta il direttore forlivese di Confesercenti Giancarlo Corzani – ci concentrammo sui parcheggi, senza minimamente pensare che ci potessero essere problemi sulle superfici di vendita").

Tuttavia, la sentenza ha riconosciuto che il permesso di costruire in variante rilasciato nel luglio 2023 avrebbe effettivamente comportato una modifica del layout interno del punto vendita, e la modifica avrebbe inciso anche sul calcolo della superficie di vendita, rendendo "tempestiva la contestazione giudiziale delle modalità di calcolo", come sottolineato dai giudici. Ciò nonostante, questo elemento non è bastato a ribaltare l’esito del giudizio. Nessuna condanna alle spese: vista la complessità della vicenda, i giudici hanno deciso per la compensazione, lasciando a carico di Confesercenti solo il contributo unificato per il ricorso.

Una sentenza che, però, non mette la parola fine sulla questione. "Le ragioni espresse dal Tar – commenta Corzani – sono tutte di tipo tecnico e burocratico: si contesta che l’associazione di categoria non sarebbe un soggetto deputato ad andare a giudizio e si fa una questione di tempistiche, perché le nostre obiezioni non sono arrivate entro i 60 giorni previsti. Si entra nel merito solo in un punto, dicendo che in effetti la struttura interna dell’edificio è cambiata rispetto al progetto originale e che tale modifica ha inciso sulla superficie di vendita: quello che sosteniamo a noi". Il responso, quindi, per Corzani è quasi un invito ad andare avanti: "Che la violazione ci sia stata è un fatto. A questo punto porteremo il caso alla magistratura ordinaria".

Sofia Nardi