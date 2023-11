Il tartufo bianco sfida la stagione non rosea

Torna la Sagra del tartufo bianco pregiato di Romagna a Cusercoli giunto alla 33ª edizione. Domenica 12 novembre è previsto infatti il primo dei due appuntamenti con il prezioso tubero (tuber magnatum pico) dell’Appennino romagnolo organizzato dalla Pro loco Chiusa d’Ercole, con la collaborazione del comune di Civitella, del Gal L’Altra Romagna e dell’Unpli di Forlì-Cesena.

"E’ un’ annata in Romagna al momento poco favorevole alla raccolta – precisa Matteo Facciani di Morelli Funghi e Tartufi di Santa Sofia che insieme a Torricelli sono sempre stati presenti fin dalla prima edizione della sagra - per la prolungata siccità da record che ha caratterizzato l’estate scorsa anche se le ultime piogge prossimamente dovrebbero favorire la crescita del tartufo. In ogni caso a seconda della pezzatura i prezzi variano da 1.500 a 3.000 euro al kg per il bianco pregiato. Il prezzo del tartufo può subire infatti numerose oscillazioni durante la stagione di raccolta di ciascuna varietà e raggiungere dei prezzi record per gli esemplari più grandi e pregiati".

"La sagra è nata nel 1990 sulla spinta del compianto Guerrino Bulgarelli – commenta il presidente della Pro loco Alberto Capacci – e solo il Covid l’ha fermata per due anni. Si sta ritagliando un suo spazio nel forlivese e in Romagna dopo quella di Dovadola puntando proprio sulla qualità del prodotto – aggiunge Capacci – anche se quest’anno a causa della siccità la raccolta è ancora scarsa".

In questi anni in Val Bidente numerosi appassionati, tra i quali molti giovani, si sono avvicinati a questa pratica dove massima è la simbiosi uomo - animale e ambiente. Naturalmente non va sottovalutato l’aspetto commerciale, perché i tartufai più bravi ed esperti riescono nelle annate favorevoli, vista la forte richiesta da parte dei grossisti e dei ristoratori, a spuntare prezzi interessanti.

Nell’occasione i volontari della Pro loco guideranno alle 11 i visitatori nel museo delle formelle, alla chiesa di S. Bonifacio al Castello e ai giardini pensili.

Nel borgo mercato ambulante fin dalle 8, mentre nel piazzale don Luigi Brighi, si svolgeranno il mercatino e il mercato agro-alimentare con i prodotti di qualità della Val Bidente.

Saranno a disposizione due stand gastronomici in ambienti riscaldati con piatti a base di tartufo e anche un punto street food. Dalle 14,30 alle 18 spettacolo musicale. Si replica domenica 19 novembre. info@prolocochiusadercole.it.

Oscar Bandini