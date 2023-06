Il teatro amatoriale in scena alla ’Fabbrica’

E’ stato presentato alla Fabbrica delle Candele il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano che, per la prima volta, avrà sede a Forlì e che coinvolgerà 14 compagnie teatrali amatoriali italiane a partire da sabato. Istituito nel 2014, il premio è riservato ai vincitori dei numerosi concorsi a livello regionale e organizzati dalla Fita, la maggiore realtà italiana di teatro amatoriale che attualmente conta 25.000 soci e 1400 compagnie.

"L’idea di portare a Forlì il Gran Premio è nata nel novembre scorso – ha precisato Mascia Bandini, presidente regionale della Fita – e, nonostante l’alluvione, il 17 giugno partirà il Gran Premio, perché Forlì ha una forte e radicata propensione per il teatro. Vogliamo meravigliare e stupire e dare maggior risalto possibile alla città per l’impegno teatrale che da anni sta dimostrando".

"Gli spettacoli saranno 14 – hanno aggiunto i rappresentanti del Teatro delle Forchette – , poi il 16 settembre si terrà la premiazione al Teatro Testori. Durante gli spettacoli sarà possibile anche una raccolta fondi pro alluvionati". Tutti gli spettacoli saranno presentati alla Fabbrica delle Candele di Via Salinatore nelle serate di sabato e di domenica, ore 21.15. Le compagnie dei 14 spettacoli giungeranno da varie regioni, fra cui il Piemonte con ‘E tu chi sei?’ (17 giugno), Campania con ‘Menecmi’ (18 giugno), Marche con ‘Rosalyn’ (24 giugno), Veneto con ‘Rumori fuori scena’ (25 giugno), Lombardia con ‘Regina dei sussurri’ (1 luglio), Liguria con ‘Bugiardi’ (2 luglio), Puglia con ‘Ubu Re’ (8 luglio), Lazio ‘La festa che non ti aspetti’ (15 luglio), Umbria con ‘Tom, Dick e Harry’(16 luglio), Toscana ‘Il malato immaginario’ (22 luglio), Calabria ‘Grisù, Giuseppe e Maria’ (23 luglio), Sicilia ‘Spartenza’ (29 luglio), Abruzzo ‘Se ti lu curagge mo corram appresse’ (30 luglio), Friuli- Venezia Giulia ‘Sussidio Caschime in boca’ (5 agosto).

Rosanna Ricci