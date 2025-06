Il teatro contro le barriere. Fabbri, nessun limite all’accessibilità inclusiva

La cultura come strumento di inclusione, oltre ogni barriera. Questo il motto e l’obiettivo del progetto ’Teatro No Limits’ promosso dal Centro Diego Fabbri di Forlì, che vuole rendere accessibili i suoi spettacoli a persone con disabilità visiva attraverso diverse fasi. In primo luogo un percorso tattile, in cui lo spettatore esplora lo spazio e tocca con mano gli oggetti di scena, poi un’audiointroduzione sulla trama e i personaggi, e infine offrendo delle cuffie wireless al pubblico non vedente collegate alla sala di regia, in cui una voce narrante accompagna dal vivo le battute degli attori sul palco, senza sovrapporsi ad esse.

"Il progetto nasce nel 2010 in occasione dello spettacolo ‘Processo a Gesù’ di Diego Fabbri, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì dell’Università di Bologna – spiega Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri –. Lo stesso Fabbri diceva sempre che ‘il teatro dev’essere di tutti e per tutti’: per questo abbiamo deciso di lanciare questo percorso". La città di Forlì è stata la prima in Italia a sviluppare delle audio descrizioni di questo tipo per il pubblico con disabilità visiva, e solo nell’ultima stagione teatrale sono state messe in scena 95 rappresentazioni audio-descritte in tutta Italia. Il Centro Fabbri infatti, in partnernship con l’Unione Italiana Ciechi, ha sviluppato collaborazioni con più di cento teatri a livello nazionale, tra i quali quelli di Genova, Torino, Cagliari, Bari e Perugia. Inoltre, il Centro e i volontari del Lions Club forlivese saranno ospiti del ‘Festival dei due mondi’ di Spoleto, kermesse teatrale tra le più importanti d’Italia, per rendere disponibili ai non vedenti gli spettacoli della rassegna.

"Questo è un progetto realmente inclusivo – rimarca il vicesindaco di Forlì con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno –, perché permette ad ogni spettatore di percepire totalmente lo spirito profondo dello spettacolo. Ciò dimostra attenzione verso un pubblico a cui si dà la possibilità di vivere un’esperienza sensoriale per quanto possibile vicina a quella del resto degli spettatori". L’iniziativa inoltre rappresenta un punto di snodo fondamentale per la candidatura della città di Forlì a Capitale della Cultura 2028. Tra i criteri inseriti nel bando del Ministero della Cultura, infatti, figura anche la ‘crescita dell’inclusione sociale e il miglioramento dell’accessibilità nella fruizione degli eventi culturali’. Come sottolinea ancora De Lorenzi, questo progetto "vuole dare un risalto ed uno sguardo importante all’accessibilità culturale in generale, non solo per gli spettacoli teatrali ma anche cinematografiche".

"Come territorio di Forlì-Cesena siamo orgogliosi di questo progetto, anche per il successo che ha avuto. Di fatto – conclude il vicesindaco – la nostra città sta già ricevendo grande apprezzamento per questo, con l’auspicio di avere questa riconoscenza anche per il 2028 con la solita partnership con il Centro Fabbri".