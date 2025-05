Il teatro fatto dai ragazzi: ultimi appuntamenti della rassegna

Dopo il successo della prima serata della rassegna teatrale curata da ‘La Grande Compagnia – Teatro Ragazzi Meldola’ CreAttiva Aps con il patrocinio del Comune di Meldola, dove è andato in scena al Teatro Dragoni lo spettacolo ‘Odissea – Un viaggio nel passato’ a cura delle classi quinte della scuola primaria e delle prime della scuola secondaria di primo grado, la rassegna proseguirà sabato alle 20,30, con lo spettacolo ‘The Greatest Show’. In quest’occasione, i ragazzi delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e delle scuole superiori porteranno in scena il loro progetto finale. La rassegna si concluderà domenica alle 19,30 con ‘La Gabbianella e il Gatto’, a cura dei bambini delle classi dalla prima alla quarta della scuola primaria.

"L’esperienza del teatro per i bambini ed i ragazzi è di grande valore – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora ai servizi sociali Giada Severi –. Li aiuta a relazionarsi con gli altri, a stimolare la fantasia e la creatività, a superare le paure, a gestire le emozioni, a sviluppare l’autostima. Avere una scuola di teatro è motivo di orgoglio, e per questo ringraziamo l’associazione ‘CreAttiva Aps’ e la sua presidentessa Elena Piolanti".

o.b.