Il tempio della ginnastica. Riaperta la palestra: "simbolo di rinascita"

Un taglio del nastro speciale, ieri, quello dell’inaugurazione della palestra per la ginnastica ‘Mercuriali’: la struttura di via Isonzo, infatti, non è solo un luogo dove praticare sport, ma un simbolo di ripartenza dopo l’alluvione che nel maggio 2023 l’aveva gravemente danneggiata. Ora, dopo un lungo restauro, la palestra ha riaperto le porte a oltre 500 fra atleti e atlete che non dovranno più appoggiarsi ad altre strutture (in questi due anni sono stati utilizzati il Palafiera e impianti a Cesena e Ravenna).

L’intervento di recupero e rifunzionalizzazione ha comportato una spesa di 630.000 euro e il progetto è stato finanziato grazie a una donazione di 300.000 da parte di Cia-Conad, nell’ambito dell’iniziativa ‘Sosteniamo l’Emilia-Romagna’. La differenza è stata coperta grazie all’assicurazione dell’impianto. I lavori hanno riguardato la demolizione e rimozione delle parti compromesse da acqua e fango, la sostituzione degli impianti elettrici e della centrale termica, oltre al rifacimento delle finiture interne e al rinnovo delle attrezzature, dalle pedane per ritmica e corpo libero alla tappetatura.

Dopo la benedizione del vescovo Livio Corazza, la parola è andata a Fabrizia Grandi, figlia di Bruno, il dirigente forlivese per vent’anni presidente della Federazione mondiale della ginnastica, delegata Coni per la provincia di Forlì-Cesena: "Innanzitutto, un grazie alle famiglie che per tutto il tempo necessario hanno sopportato disagi e fatiche. Questo è un momento molto importante, che dimostra il tratto più rilevante che ci caratterizza: la resilienza che, di fronte ai problemi, ci spinge a trovare soluzioni facendo gruppo".

Emozionato Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici, che ha seguito ogni fase delle operazioni: "Siamo partiti da una situazione drammatica – spiega –, che ha impegnato a fondo il Comune e l’intera comunità. Oggi sono soddisfatto e onorato di essere qui". Gli ha fato eco Kevin Bravi, assessore allo sport, auspicando che "da qui riparta la comunità colpita dal disastro".

Presente Andrea Facci, neo presidente della Federazione Ginnastica d’Italia: "Questi sport – ha detto – richiedono attrezzature specifiche molto particolari ed è stato bello vedere tante società lavorare insieme con uno scopo comune, superando anche la divisione tra ginnastica ritmica e artistica: dobbiamo sentirci corpo unico". Facci, poi, ha ricordato Grandi: "Una volta mi disse ‘sembri uno in gamba’. Cercherò di fare almeno un decimo di ciò che ha saputo fare lui".

A consentire i lavori, con la sua importante donazione, Cia Conad, rappresentata dall’amministratore delegato Luca Panzavolta: "È una grande gioia – le sue parole – restituire questo luogo ai cittadini. Cia è da sempre vicina ai territori in cui opera e il nostro contribuito per il ripristino della palestra è stato un sentito segnale di speranza e fiducia". Il sindaco Gian Luca Zattini ha definito la palestra "uno dei luoghi simbolo dell’alluvione", circostanza che ne rende ancor più importante la ricostruzione: "Ci dà lo slancio per progettare ciò che in città ancora manca".

Infine l’ospite d’onore, Giovanni Malagò, fino a pochi mesi fa presidente del Coni, membro del Comitato Olimpico Internazionale (Cio): "Sono qui come atto d’amore – ha sottolineato –, da un lato perché mio nonno era forlivese, dall’altro per onorare il mio rapporto con Bruno e con tutta la famiglia Grandi". Malagò ha voluto ringraziare "gli amici di Cia Conad, perché quando funziona il rapporto tra pubblico e privato ogni cosa volge al positivo, e il Comune perché negli anni ho visto tante strutture danneggiate lasciate a loro stesse, mentre voi avete battuto ogni record". Poi il pensiero torna a Bruno Grandi: "A lui vorrei dire che oggi deve essere fiero di tutto questo. Viva Forlì – la chiosa –, viva la ginnastica e viva la palestra Mercuriali".