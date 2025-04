Il ’tempio’ della musica: "L’alluvione distrusse lo studio, ora si riparte"

Un nuovo ’tempio’ della musica apre le sue porte nella campagna forlivese. Domenica 27 aprile 2025, Tiny Temple Studio ha inaugurato ufficialmente la sua attività in via Forreta 2, all’interno dello spazio creativo ’A casa di Luca’. Un progetto nato dalla passione e dalla visione di due professionisti del settore musicale: Francesco Pontillo, sound engineer, e Andrea Missiroli, pianista e compositore.

Il loro obiettivo è semplice quanto chiaro: offrire un luogo dove la musica possa nascere, crescere e trasformarsi in qualcosa di autentico e personale. Immerso nel verde, lontano dal traffico e circondato dalla natura, lo studio offre un ambiente unico, dove la luce che cambia durante il giorno e il silenzio della campagna forlivese diventano parte integrante dell’ispirazione artistica.

Il progetto non poteva che nascere dalla resilienza. "Ho lavorato a lungo presso quello che era il Deposito Zero Studio, storico centro di produzione musicale e artistica andato distrutto durante l’alluvione del maggio 2023 – spiega Francesco –. Dopo questo tragico evento, ho continuato a lavorare in maniera più casalinga, affrontando difficoltà operative e maturando l’idea di ricreare qualcosa di nuovo".

L’incontro con Andrea Missiroli, pianista laureato in Conservatorio e arrangiatore, ha segnato una svolta: insieme hanno trovato lo spazio giusto presso ’A casa di Luca’, in un ambiente che originariamente era adibito a ricovero attrezzi. Grazie al supporto di Luca, Rocco e Lorella, con una serie di lavori di ristrutturazione collettivi, il sogno ha iniziato a prendere forma.

Il nome ’Tiny Temple’ racchiude la visione musicale personale dei fondatori: uno spazio piccolo ma speciale, quasi sacro, dove il tempo si dilata e si può davvero connettersi con la musica. Più che un semplice studio è un luogo intimo e raccolto, ma con un’energia quasi spirituale. Uno spazio pensato per accogliere gli artisti, stimolarne la creatività e accompagnarli in ogni fase del loro percorso musicale. Lo studio di registrazione si rivolge a un pubblico vasto: giovani emergenti, professionisti affermati, chi vuole iniziare un percorso musicale e chi desidera approfondire la propria formazione.

L’approccio è pratico e personale: lezioni di produzione musicale, tutoraggio, session di songwriting condivise e molto altro, con l’obiettivo di creare non una semplice didattica accademica, ma uno scambio di esperienze partecipativo. Lo studio offre anche servizi professionali di registrazione, mix e mastering, produzione musicale, sonorizzazione video e live session in studio, perfette per performance di alta qualità.

Tiny Temple Studio rappresenta un nuovo punto di riferimento per la scena musicale locale: un luogo dove il talento può esprimersi liberamente, accompagnato da un esclusivo supporto tecnico e umano.

"Abbiamo immaginato un luogo intimo e stimolante, dove ogni artista possa sentirsi a casa e trovare il supporto necessario per dare forma alle proprie idee", concludono i fondatori.

