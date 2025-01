Il tenore Picone nel film di Andò:: "Scelto subito"

C’è un po’ di Modigliana nel film ‘L’abbaglio’, da questa settimana nelle sale cinematografiche. Infatti tra le comparse ritroviamo Pietro Picone, 51enne tenore palermitano, da 32 anni attivo nel mondo della lirica che gli ha consentito di girare il mondo attraverso i teatri più prestigiosi e da 20 anni residente a Modigliana. Il cantante, che ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana nel 2021 dal Presidente Sergio Mattarella, racconta: "Sono stato scelto dal regista Roberto Andò, dopo un accurato provino sostenuto a Palermo e dopo aver cantato alcune battute tratte dall’opera Nabucco di Giuseppe Verdi, ossia il coro del Va’ pensiero. Il regista dopo l’audizione mi ha subito scelto e chiuso il cast perché aveva trovato la persona e il cantante giusto".

Il film, ambientato in Sicilia, con i tre protagonisti Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, omonimo ma non parente di Pietro, racconta un momento della spedizione dei Mille e quindi le battaglie delle camicie rosse, tra tante difficoltà. Servillo è il colonnello Orsini, mentre Domenico e Rosario sono due cialtroni codardi che, arruolati tra i Mille, scappano ma finiscono nuovamente fra i garibaldini nel momento più difficile.

"Le riprese – spiega il cantante – si sono svolte in località Mazzaforno vicino Cefalù. È stata una esperienza indimenticabile conoscere Ficarra e Picone, Servillo, Tommaso Ragno, Vincenzo Pirrotta, Giulia Andò e tutti gli altri colleghi bravissimi. Il film è come si usa dire nel gergo operistico un ‘grand opèra’. Il regista era attento a tutti i dettagli, posti incantevoli. Insomma un film da vedere sicuramente". Il tenore impersona "un nostalgico garibaldino una ‘figurazione speciale’, così viene definito il ruolo. Nel film ho cantato solo io e con gli altri attori sono subito entrato in sintonia perché mi dicevano che non capita tutti i giorni di avere un tenore vero sul set. Con Ficarra e Picone, palermitano come me, scherzavamo sempre; mi chiedevano come poter scaldare la voce e si finiva a risate e barzellette. E poi eravamo quasi sempre sulla stessa scena: si pranzava insieme e si parlava di tutto, di calcio, di cucina, di spettacolo".

Il tenore sarà presente in altre due pelleicole: una serie su Sky che si chiama ‘Rosa Elettrica’, con Maria Chiara Giannetta – protagonista della serie Don Matteo – e sempre quest’anno nel film per la Rai del regista Giuseppe Piccioni ‘Zvanì’, sulla vita di Giovanni Pascoli.

