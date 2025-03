Il top della Romagna. L’ospedale è primo, e sale nella hit nazionale

Il Morgagni-Pierantoni guadagna quattro posizioni nella classifica dei migliori ospedali italiani stilata dal settimanale Newsweek nel report ‘World’s Best Hospitals 2025’, che analizza oltre 2.400 strutture sanitarie in 30 Paesi del mondo. Forlì passa dal 48° al 44° posto, rispetto al 2024, confermandosi il migliore in Romagna. Il nostro ospedale ha ottenuto un punteggio del 72,49%, che si basa sulle risposte sia dei pazienti (dunque sull’assistenza ricevuta), sia del personale (e pertanto sulla qualità del lavoro).

In realtà, nel 2023 il punteggio era stata del 74,2%, più alta. Ma altre strutture, davanti in classifica, sono state scavalcate. Subito dietro a Forlì nel report più recente, sono l’Infermi di Rimini, che sale al 58° posto, seguiti dal Bufalini di Cesena (84°) e dal Santa Maria delle Croci di Ravenna (92°), che perdono entrambi delle posizioni. A livello regionale, il Sant’Orsola Malpighi di Bologna si posiziona al quinto posto in Italia, seguito dal Policlinico di Modena (12°) e dall’Arcispedale Santa Maria Nuova Irccs di Reggio Emilia (14°). In fondo alla classifica regionale, troviamo il Bellaria di Bologna (106°), appena preceduto dal Guglielmo da Saliceto di Piacenza (101°).

Scegliere in quale ospedale curarsi è una decisione che spesso viene presa in momenti difficili, di malessere o nel momento di una diagnosi complessa. Per questo disporre di informazioni chiare su dove trovare un’assistenza medica di qualità può fare la differenza. La classifica ‘World’s Best Hospitals 2025’ si basa su un ampio processo di valutazione che include un sondaggio online tra migliaia di esperti del settore (medici, direttori ospedalieri e professionisti sanitari), insieme ai dati sull’esperienza dei malati, i parametri di qualità ospedaliera e un’indagine sull’adozione di questionari compilati dai pazienti per misurare il grado dell’assistenza ricevuta e il loro benessere. A livello nazionale, i migliori ospedali sono il Niguarda di Milano (92,67% di punteggio), seguito dal Gemelli di Roma (92,30%) e dal San Raffaele di Milano (89,07%). In fondo alla classifica, si trovano quasi a pari merito il Santissima Annunziata di Taranto (65,01%) e il San Carlo di Potenza (65%).