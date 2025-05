Il toro Marduk colpito dai vandali: "C’è una denuncia. Ora ripariamolo"

Marduk è un’antica divinità babilonese rappresentata come un toro, che per l’artista Luigi Impieri ha un significato simbolico ben preciso: "Quando l’ho realizzata insieme agli studenti di diverse scuole forlivesi, ho pensato al concetto di inclusione del diverso: Marduk è un animale fantastico, diverso da tutti gli altri, che, collocato in quel luogo, ci invita alla scoperta e al confronto". Raffigurato con la tecnica del ‘trencadis’, si trova nella rotonda del Foro Boario: lì è stato colpito dai vandali qualche giorno fa.

"Penso che sia un gesto frutto dell’odio – commenta Impieri – e di quella noia che affligge una parte della società, spingendola a sfogare la propria rabbia in una maniera così violenta e squallida. La distruzione del muso di Marduk la dice lunga sul clima di intolleranza verso tutto ciò che si discosta dalla convenzione. Ma l’arte non può essere convenzionale, anzi: per sua natura invita a riflessioni ben poco rassicuranti". Impieri prende in considerazione anche l’eventualità che l’atto violento ai danni dell’opera sia un’accesa critica estetica: "Certo, la scultura può non piacere, e tutti hanno diritto di criticare, ma c’è modo: se al ristorante mi viene servito un piatto che non mi piace, non per questo lo scaravento a terra in mezzo alla sala".

L’artista spesso realizza i suoi mosaici nei sottopassaggi e in zone poco visibili nelle città, perciò non è del tutto nuovo ai vandalismi: "Ogni tanto noto qualche graffito e capita anche che vengano rotti gli oggetti più sporgenti, come ad esempio i piatti, ma non mi era mai capitato un danneggiamento così importante. Resta il fatto che le opere dovrebbero ricevere più manutenzione: io sarei sempre disponibile a intervenire per sostituire i pezzi rotti, ma spesso le amministrazioni non si avvalgono di questa mia offerta". Proprio nei giorni scorsi, però, sono stati ripuliti i mosaici nei sottopassaggi di piazzale della Vittoria: "Ho invitato l’assessore alla cultura Bongiorno a vedere quanto fossero ormai sporchi e anneriti, lui ha concordato con me e ha subito predisposto una pulizia. Penso che sia importante agire sempre in questo modo perché l’incuria genera incuria".

Ma quale sarà il futuro di Marduk? "L’opera mi era stata commissionata dall’azienda E.R. Lux che ha sporto denuncia. Da parte mia, appena sarà possibile, mi metterò al lavoro per cercare di riparare il danno: alla distruzione si deve rispondere con la costruzione".

Sofia Nardi