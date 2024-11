Il tour di Casa Artusi: una settimana nel mondo

La settimana della cucina italiana nel mondo è sempre un periodo denso di impegni per Casa Artusi di Forlimpopoli con missioni in giro per il globo per promuovere i dettami lasciati in eredità da Pellegrino Artusi. Non poteva essere diversamente in questa IX edizione che come tematica aveva ‘Dieta mediterranea e cucina delle radici, salute e tradizione’. La Settimana è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il 18 novembre una delegazione di Casa Artusi è stata ospite a Tirana all’evento dedicato all’olio extra vergine d’oliva, dove ha realizzato una cena artusiana. Il 19 novembre si è tenuta l’esposizione della mostra ‘Italianismi nel mondo’ a cui è seguita la conferenza sulle parole e i saperi nostrani con annessa una degustazione di prodotti Dop e Igp, lo stesso giorno a Zagabria si è tenuta una cena con menu artusiano dedicato alla cucina delle radici organizzata all’Hotel Sheraton per conto dell’Ambasciata d’Italia in Croazia. Il 20 novembre Casa Artusi ha tenuto una relazione alla conferenza ‘Il Gusto che viene da Oltreadriatico: spunti italiani per la tavola croata’ organizzata e ideata dall’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e, infine, l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e l’Ambasciata d’Italia a Lisbona hanno allestito la mostra ‘Italianismi nel mondo’ e organizzato una conferenza su Artusi.

Non solo Europa però, dal 17 al 22 novembre il Consolato Generale d’Italia di La Plata e di Mar del Plata e la rete delle associazioni italiane ed emiliano-romagnole in Argentina hanno organizzato masterclass, laboratori, degustazioni a tema Pellegrino Artusi, allestendo anche la mostra ‘Italianismi nel mondo’. Infine, in occasione della festa del Beaujolais Nouveau 2024, il Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e Le Mariette sono state a Villefranche sur Saône, Lione per uno scambio culturale all’insegna dell’enogastronomia.

Poco prima di partire per il tour mondiale, la presidente della Fondazione Casa Artusi, Laila Tentoni, ha presenziato alla prima edizione del Premio Internazionale Anna Dente allo stadio Olimpico di Roma, che celebrale protagoniste della ristorazione italiana. Per la categoria Premio Speciale ‘Ostessa Mater’, sono state premiate da Laila Tentoni: Livia Adario Iaccarino (Relais Don Alfonso 1890 Sant’Agata ai Due Golfi Napoli), Valeria Piccini (Caino Montemerano Grosseto), Maria Benedetto (cuoca e madre di Aurora Mazzucchelli di Casa Mazzucchelli, Bologna), Luisanna Messeri (autrice e cuoca in tv) insignita anche del premio ‘Marietta ad honorem’, Erminia Cuomo (Hostaria Bacco Furore Salerno), Aurora Zandotti (Cantine Conte Zandotti Frascati Rm).